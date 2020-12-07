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富邦高球傳承座談會 潘政琮視訊分享經驗

中央社 / 台北7日電

9日開打的富邦長春公開賽前傳承座談會今天登場，旅美高球好手潘政琮雖在台灣，但居家檢疫中、未能出席，透過視訊方式分享經驗，為與會業餘球員解惑。

總獎金新台幣350萬元的2020富邦長春公開賽9日到11日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）登場，將進行3回合、54洞比桿賽，共98名長春（包含超級長春）選手、業餘小將張雅淳、謝承洧、林明遠、陳霆宇、林智煜與謝秉翰參賽。

台灣國寶級高球選手盧建順也出席座談會提供業餘小將建議與指導，而將參與12月底公益高球名人賽的潘政琮已返台準備，透過視訊接受現場提問。

潘政琮去年在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的RBC傳承高球賽拿下冠軍，今年首度參加美國名人賽，更以並列第7作收，締造台將最佳成績；潘政琮表示，比賽時如果發現姿勢或揮桿動作跑掉，他建議業餘選手回到最基本技巧檢視，以他以往經驗，重新檢視站姿，往往會有很多收穫。

潘政琮 高爾夫

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