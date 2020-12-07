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網球／5度大滿貫得主 名人堂球星癌症過世

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

5度打下大滿貫雙打冠軍的美國名人賽成員羅爾斯頓（Dennis Ralston），美國時間6日因癌症過世，享壽78歲。

灰岩網球俱樂部網球總監普利森（Darin Pleasant）代表家屬發言，他表示羅爾斯頓是在奧斯丁病逝。

羅爾斯頓曾在1966年打進溫布頓男單決賽，但3盤不敵西班牙對手山塔那（Manuel Santana）；他另在1960年美國公開賽和1970年澳網打進4強，1960年代曾占據美國「一哥」位置3年。

他的雙打成就遠比單打出色，17歲時就和墨西哥搭檔歐薩納（Rafael Osuna）贏得1960年溫布頓雙打冠軍，之後也和同胞麥克金尼（Chuck McKinley）打下1961年、63年和64年的美網金盃，1966年再和另名同胞格拉布納（Clark Graebner）高捧法網金盃，另曾3度打進大滿貫混雙決賽。

羅爾斯頓也是1967年加入網球單位WCT的創始球員之一，WCT巡迴賽幫助網球運動走向商業化，包括建立「搶7」制度、強化獎金節奏吸引球員、鼓勵球員穿上五顏六色的球衣等，種種舉措都撼動當時的網球圈。

溫布頓 美網 澳網

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