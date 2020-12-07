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經費高出預期且疫情惡化 日民眾對東奧看法不一

中央社 / 東京7日綜合外電報導
經費高出預期且疫情惡化，日民眾對東奧看法不一。路透
經費高出預期且疫情惡化，日民眾對東奧看法不一。路透

日本的2019冠狀病毒疾病疫情病例數激增之際，延至明年舉行的東京奧運舉辦經費已遠高出預期。民眾對於舉辦東奧看法不一，有人認為值得付出代價，但也有人擔心疫情會更為惡化。

東京奧運組織委員會4日宣布，延至明年夏天舉行的東京奧運暨帕運將追加經費2940億日圓（約新台幣800億元），並由東奧組委會、日本政府和東京都政府分攤。

儘管東京奧運的總預算現在可能超過1兆6300億日圓，但部分日本民眾認為這可能是值得付出的代價。

一位72歲的民眾表示：「我認為日本的染疫病例數仍較其他國家少，所以我希望他們在這種情況下能以某種方式舉辦奧運。」

「這也將為全球經濟做出貢獻。」

一名職業是會計師的女士則說，她接受在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間舉辦奧運所支出的額外經費。

她指出：「身為納稅人，我覺得他們編的額外預算有點太多了。但我確實瞭解因為冠狀病毒疫情，需要額外的經費。」

日本目前正經歷第3波疫情。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，截至台灣時間7日下午4時左右，日本的累計確診總數超過16萬例，並有2259人病歿。

另外，全球各地的1萬5000多名運動員來到東京參加奧運，各界擔心他們的到來可能造成染疫病例數激增。

一位27歲的民眾表示：「對我來說，相當令人擔憂的是，來自海外各地的人們會在這種情況下造訪日本。所以，我不是那麼支持。我希望奧運取消或再度延期。」

帕運

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