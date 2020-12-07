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高球／12歲小將發問 傳奇兄弟解惑

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
2020富邦長春公開賽9日登場，今天舉辦青少年傳承營。記者曾思儒／攝影
2020富邦長春公開賽9日登場，今天舉辦青少年傳承營。記者曾思儒／攝影

台灣歷史最悠久的長春高球賽「2020富邦長春公開賽」9日登場，今天大會先舉辦青少年傳承營，邀請18位業餘小將和長春前輩們交流，12歲的「公雞帶小雞邀請賽」冠軍謝承洧就勇敢和陳志忠、陳志明兄弟檔發問，請前輩傳授調整比賽心情的「心法」。

12歲的謝承洧年紀雖輕，已是月賽常客，今年7月更在謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽贏得生涯第一個職業賽業餘冠軍；今天有機會和年過花甲之年的陳家兄弟討教，謝承洧詢問前輩如何在爭冠過程調整心態，讓陳家兄弟莞爾一笑。

「每個選手有自己調整心態的方式，我不會讓對方選手的成績影響自己的心情。」曾在美國公開賽創下第2名佳績的陳志忠分享，自己決賽輪都會設定目標，下場就是專注自己的每一桿，若完成設定但沒能奪冠也不會自責，「如果達成目標，你沒有輸，是對手贏。」

除有長春選手現場分享經驗，大會也和目前正在隔離的美巡賽名將潘政琮連線，形成特別的「三代同堂」分享會。

高齡80歲的國寶級高球名將謝敏男笑提到，現在許多小選手往高球路發展，最需要的就是經驗累積，透過邀請賽和傳承營交流分享，是很好的傳承機會。

總獎金350萬台幣的富邦長春公開賽共設有3個組別，分別是長春組78名、超級長春組20名及業餘選手6名，其中長春組報名人數踴躍，只取28名的資格賽就有90人報名。

2020富邦長春公開賽9日登場，今天舉辦青少年傳承營。記者曾思儒／攝影
2020富邦長春公開賽9日登場，今天舉辦青少年傳承營。記者曾思儒／攝影

陳志忠 高爾夫 潘政琮

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