排球／「東洋魔女」井戶川絹子病逝 享壽81歲

中央社 / 東京6日專電

1960年代日本女子排球隊實力雄厚，奪下1964年東京奧運金牌，女排隊中被稱為「東洋魔女」的主將井戶川絹子（谷田絹子）今天傳出於4日病逝的消息，享壽81歲。

日本放送協會（NHK）報導，井戶川（谷田）4日早上11時（台灣時間早上10時）許，因腦溢血病逝於大阪府豐中市的一家醫院。她的親屬已為她舉辦喪禮。

井戶川（谷田）1939年生於大阪府池田市，國中二年級開始打排球，自大阪的四天王寺高中畢業後，進入大日本紡績公司（現在的UNITIKA）貝塚工廠（簡稱日紡貝塚）女排隊，接受有「魔鬼大松」之稱的教練大松博文嚴厲指導，成為主力選手。

1964年東京奧運，日本國家女子排球隊奪得金牌，「東洋魔女」的威力享譽國際。身高168公分的她是王牌扣球手（Ace Attacker），對於隊伍奪金牌做出極大貢獻。

她於1964年東京奧運後退出球壇，後來以大阪為據點熱心指導排球，促進排球普及。由今年夏天延至明年夏天舉行的東京奧運，她被選為大阪地區的聖火傳遞者。

排球 聖火

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