賽車／世界拉力賽 法車手歐吉耶奪生涯第7冠

國際汽車聯盟（FIA）組織辦理的世界拉力錦標賽（WRC），在義大利蒙薩（Monza）進行本季最終賽事。法國車手歐吉耶今天贏得蒙薩拉力賽後，拿下生涯第7座世錦賽冠軍。

法新社報導，豐田車隊（Toyota）的歐吉耶（Sebastien Ogier）參加這場季末拉力賽前，似乎註定輸給積分居首的威爾斯隊友伊凡斯（Elfyn Evans）。

但伊凡斯昨天撞車粉碎他的奪冠希望，為歐吉耶和副駕駛殷格拉西亞（Julian Ingrassia）再添冠軍排除障礙。兩人過去是以福斯（Volkswagen）和福特（Ford）車輛奪冠。

在這個深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情干擾的賽季結束後，歐吉耶表示：「我非常開心，但我不會跳起來，因為今年有這麼多人在受苦。」

歐吉耶在8個賽季中奪下第7冠，讓他得以跟一級方程式賽車（F1）英國選手韓密爾頓（Lewis Hamilton）平起平坐。韓密爾頓上月追平德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）7座F1世界冠軍的紀錄。

但在拉力世錦賽方面，歐吉耶還差2座冠軍，才能追平同胞羅布（Sebastien Loeb）的9冠紀錄。