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舉重／全國技術錦標賽 三民國中新秀一舉成名

聯合新聞網 / 綜合報導
柯冠廷 大會提供
柯冠廷 大會提供

全國舉重技術錦標賽今(6)日落幕，花蓮縣三民國中派出7名選手參賽全部獲獎，其中洪嘉軒和柯冠廷分別榮獲U12、U13國男組雙料冠軍，黃歆穎與江靜怡則包辦U12國女組第二和第三名，成為本次賽會最大贏家。

今年全國舉重技術錦標賽邁入第二屆，中華舉重協會以因應國際舉重運動發展潮流宗旨辦理賽事，藉由比賽型態多元化，推廣舉重運動，同時降低比賽門檻，吸引更多基層選手參賽，向下扎根、厚實基層實力。

本次賽事除針對技術動作評分外，首度新增體能檢測垂直跳和握力項目，測驗選手的爆發力和全身肌力，基層教練一致給予高度評價，三民國中教練詹依燃也喊讚，「舉重是最需要爆發力的運動，垂直跳最容易看出爆發力，握力則是可以觀察上肢肌群的力量，這兩項檢測讓教練更容易掌握狀況，也能看出選手身體機能的不足之處。」

今年賽事吸引全國各地舉重新秀參加，經過四輪抓舉技術和五輪挺舉技術評定，以及兩項體能檢測，三民國中舉重隊表現亮眼，7名參賽選手全部獲獎；其中洪嘉軒、施厚齊、余濰銘包辦U12國男組包辦冠、亞、季軍，柯冠廷、洪俊熙分別榮獲U13國男組冠、亞軍，而U13國女組亞、季軍則由黃歆穎和江靜怡拿下。

教練詹依燃表示，學校位於花蓮偏鄉，隊上幾乎都是原住民小朋友，許多小朋友第一次接觸舉重，對比賽充滿期待，訓練也非常認真，「他們知道自身條件不是很好，所以比別人更努力訓練，好成績也反映出小朋友認真的態度。」

三民國中過去是培育舉重好手的名校，但近7年出現斷層，去年教練詹依燃接手後，凡事都親手打理，期許帶隊重返榮景，他坦言：「剛來的時候很辛苦，舉重場地跟倉庫差不多，很多家長也都不太支持小孩練舉重，對這項目有些偏見的想法。」

為爭取家長的理解、支持和信任，詹依燃透過不斷溝通，不僅給予完善的訓練規劃，還會在夜間訓練後，親自開車送學生回家，他的用心打動家長，成功克服「招生困難」的問題，「從剛開始的小貓兩三隻，現在舉重隊已經有14人的規模。」

本賽事三民國中舉重隊新秀一舉成名，U13國男組冠軍的柯冠廷，以及包辦U12前三名的洪嘉軒、施厚齊、余濰銘都被點名是未來之星，詹依燃表示，「只要小孩子有心練習不要放棄，每一個人都有機會，台灣基層還有很多優秀人才，慢慢去發掘培育，有一天培養成國手，肯定是教練最開心、也最期待的事情。」

三民國中教練詹依燃（中）。 大會提供
三民國中教練詹依燃（中）。 大會提供

柯冠廷。 大會提供
柯冠廷。 大會提供

原住民 偏鄉

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