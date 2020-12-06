全國各級學校民俗體育競賽 宜蘭竹林國小跳繩競速賽封王稱后

經過兩週、四天的鏖戰，教育部體育署109學年度全國各級學校民

俗體育競賽昨天下午在國立臺南大學進行最後兩項、15組最精彩的菁英賽後頒獎閉幕。宜蘭竹林國小是今年跳繩比賽最大贏家，其中男子隊在競速國小團體組以1分鐘210次刷新前年台中大勇國小193次的紀錄，該校女子隊也以199次超越去年大勇國小的179次，兩隊同為今年跳繩競速賽的超級跑車。

這項比賽今天進行最後一天的扯鈴團體賽、跳繩、武陣和蛇螺等四項賽程。上午10時半舉行開幕典禮，體育署副署長王水文表示，欣見此一活動推廣有成，今年人數更突破7300人，在政府強調國際化的今天，自小學習一項民俗體育專長，將來可利用此一很多外國人都不甚了解的另類功夫和國際接軌。

臺南大學副校長陳惠萍致詞時特別感謝體育署長期對臺南大學民俗體育的支持。民俗體育最大的意義在文化傳承，臺南大學推廣多年，參賽人數年年增加，再次歡迎國內各級學校每年都在此時來到臺南比賽。臺南市政府體育處處長林義順表示，臺南市長黃偉哲一直希望將臺南市打造成全民運動城市，除國際奧會指定的競技項目之外，可讓更多人參與的民俗體育適合落實此一理想，學習民俗體育還可紓解壓力，終身受用，值得各校躍踴推廣。

上午的比賽由陀螺拉開序幕，廟口的「打甘路」也能參加比賽，老一輩的都嘖嘖稱奇，不但有比賽，還訂了很多花樣，基本比賽動作共有前投、跪投、抬腿投、拉回上手、飛盤胯下接等10項，其中「登上月球」要將陀螺打到陀螺架上一般盤子大小的圓盤裡，比「登上火星」難度更高，陀螺要擲準落在圓盤內直徑10公分的小鐵圈內，選手有兩次機會，能成功登上兩個星球的選手並不多。這項比賽，新北市米倉國小、臺中市樹義國小表現最優。

開幕典禮後進行武陣比賽，旌旗飛舞、鑼鼓喧天，吸引很多民眾圍觀，體育署長王水文也一直看到午後才離去。先登場的國中組宋江陣男女混合由台南市六甲國中打頭陣，成軍才一年餘，但不論男女選手都拳拳到位，鐵兵器還把木棍劈斷，所有招式都是真的「練家子」。

國小組獅陣男女混和也僅有「無米樂」的原鄉菁寮國小一隊參賽。校長戴淑娟表示，菁寮年年都來參賽，主要也是為了傳承。全校只有學生39人，金獅陣就有26位小朋友，扣除9位一年級的小鮮嫩和一位身心障礙生，可謂全校皆兵，連2年級的小不點也拉上陣。菁寮國小的金獅陣源於莊頭大廟「德馨宮」金獅陣的傳承，從民國83年推廣至今未曾中斷，和內門國小一樣，近幾年都遇到兵源短缺的問題，令人憂心。

跳繩是民俗體競除扯鈴外的第二大戶，參賽人口頗眾。最多人報名的競速賽，原先期待台中大勇國小今年能否在團體賽突破一分鐘兩百次的關卡，沒想到被宜蘭竹林國小異軍突起，男子隊同心協力，又跳又數拍，竟跳出1分鐘210次佳績，女子隊要不是有一次落繩，可能還會超過男團，最後成績是1分鐘199次，也是今天女子組最快。

最後登場的菁英賽，扯鈴有8組賽事，台北戲曲學院郭允擊敗苗栗育德，拿下大專個人舞台賽男子組冠軍，女子組由臺北護理王泓瑜勝出。

扯鈴重點學校苗栗後龍則在國小花式團體男女組封王稱后。金寧國中在國中男女組花式拿下兩座金質獎盃，突飛猛進。國中雙人賽男子組台南永康國中陳柏翰、李恒緯為地主留下一面金質獎盃。國中女子組由台北木柵國中高鳴袖和黃淑珍抱回金質大獎。

最後一項跳繩菁英賽，宜蘭竹林國小在花式雙人賽女子組和花式團體賽混合組雙喜臨門，是今年國小組跳繩表現最佳團隊。新東國中則在國中花式個人男子組和雙人花式女子組稱王封后。台北弘道國中黃語晴以其眩目的跳繩技巧和親切的笑容在個人賽女子組獲金質獎、雙人賽獲菁英獎，表現最搶眼。

開幕典禮後貴賓、各參賽隊大合照。 台南大學提供

六甲國中男女混合宋江陣成軍才一年餘，已虎虎生風。 台南大學提供

菁寮國小金獅陣已傳承26年。 台南大學提供

木柵國中高鳴袖和黃淑珍手（右）獲國中雙人賽女子組金質獎。 台南大學提供

永康陳柏翰（左）和李恆緯國中雙人賽男子組金質獎。 台南大學提供

苗栗後龍國小在菁英賽男女組皆稱霸。 台南大學提供

金門金寧國中在國中競速團體男女組雙料冠軍。 台南大學提供

「繩中有繩」的竹林國小在花式團體混合賽擊敗屏東仁愛拿下金質獎。 台南大學提供