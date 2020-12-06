高球／英「高爾夫之聲」老牌評論員艾力斯辭世 享壽89歲

英國廣播公司（BBC）今天報導，有「高爾夫之聲」（the voice of golf）封號的英國老牌高球賽評論員艾力斯（Peter Alliss）辭世，享壽89歲。

法新社報導，原本是高爾夫選手的艾力斯，替BBC評論高球賽長達半個多世紀。他自1961年開始電視評論生涯，並在1978年自球場退休後，成為BBC當家評論員。

今年11月的美國名人賽（The Masters），成為艾力斯評論的最後一場比賽。他在球員生涯曾拿過31場錦標賽冠軍。

艾力斯的家人透過聲明表示：「我們深感哀痛宣布，高爾夫運動暨播報界傳奇人物彼得‧艾力斯離世。」

BBC體育部主管史雷特（Barbara Slater）則說：「彼得是高爾夫之聲。他絕對是他領域內的大師，擁有獨特能力用魔法般的表達方式描述一瞬間，無人能敵。」