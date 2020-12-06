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藤球／年終對抗賽 世錦賽代表隊逆轉勝
「2020年台灣藤球年終對抗賽」今天第二日賽程上演3人賽，首日男子組4人賽失利的世錦賽代表隊，今天冠軍賽再度與亞錦賽代表隊狹路相逢，雙方展開激烈競爭，世錦賽代表隊經過3局大戰，最終以19：21、21：10、21：17逆轉獲勝，拿下3人賽冠軍。
女子組方面，亞錦賽代表隊扛住世錦賽代表隊逆轉氣勢，以21：17、14：21、21：10再度奪冠。
中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬強調，儘管疫情影響，但台灣發展藤球的腳步從未停歇，如今獲得更多地方體育會支持，接下來會全力爭取成為全運會必辦賽事，「今年因為疫情緣故，無法出國比賽與移訓，協會希望選手能有更多機會磨練，特別決定增加國內集訓時間，並舉辦年終對抗賽，讓選手以賽代訓。」
這項年終對抗賽，中華藤協跟上國際總會腳步，除了舉辦3人賽，更舉辦目前國際總會主推的4人賽事，世錦賽男子代表隊隊長王昶穎坦言，平常訓練都以3人賽為主，針對4人賽的調整，比預期來得慢，所以在4人賽鎩羽而歸，經過這次比賽，將回去進行檢討並繼續加強。
這項比賽事提供國內潛優選手磨練機會，更看到台灣藤球未來，王昶穎說，現在資源更為豐富，還有許多集訓，對選手成長有很大幫助，他期待年輕選手能珍惜機會，他說：「希望學弟能趕緊跟上來，更有競爭力，台灣藤球實力就能繼續提升。」
談到年輕選手的成長，亞錦賽女子代表隊隊長劉怡伶也感觸良多，就讀台師大研究所的她是大學一年級才開始接觸藤球，回想剛參與藤球運動，對現今環境的進步感受很深，她說：「現在的選手很幸福，協會提供許多資源讓他們去進步，還有許多比賽，真的要珍惜比賽機會。」
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