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鐵人三項／年末封關賽 張團畯、黃于嫣稱王封后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
男子組冠軍張團畯以自行車時間53分38秒，成功打破2019年LAVA大鵬灣站由謝育宏創下的自行車賽道紀錄 55分29秒，獲得「自行車賽道破紀錄獎」。圖／台灣鐵人三項公司提供
男子組冠軍張團畯以自行車時間53分38秒，成功打破2019年LAVA大鵬灣站由謝育宏創下的自行車賽道紀錄 55分29秒，獲得「自行車賽道破紀錄獎」。圖／台灣鐵人三項公司提供

鐵人賽的年末封關大賽「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」今天在屏東東港大鵬灣落幕，邁入第7年的賽事共吸引來自23國的1600多名選手報名，最終由國內名將張團畯摘下男子組冠軍，18年冠軍黃于嫣相隔一年再度嘗到封后滋味，帶回女子組金盃。

今年比賽高手雲集，男子選手包括張團畯、去年澎湖國際鐵人賽台灣冠軍謝漢霖、「百鐵教父」賴曉春、去年LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站男子亞軍謝育宏、前年冠軍錢亮學等與會，以1小時51分21秒率先進終點奪冠的張團畯開心說：「騎國道真的太棒了，腳很酸但很爽！這場比賽自己的表現完美無缺！希望未來能在大鵬灣辦113公里的賽事。」

女子選手方面同樣競爭激烈，首位進軍東京奧運測試賽的鐵人國手張綺文、去年賽事冠軍王千由、前年冠軍黃于嫣和「台大蛙后」李詹瑩齊聚一堂，以2小時12分57秒再度摘冠的黃于嫣說：「自行車騎上國道可以全力衝刺很棒，跑步跑上鵬灣大橋一路上都有觀賽群眾幫我加油，很感謝大家讓我越跑越有力量！」

除了台灣選手之外，大會也邀請了熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，他提到以日本目前的狀況，根本不可能舉辦類似的運動賽事。

去台灣師範大學教授姜義村帶領的「身心障礙接力組」選手成場上另外焦點，今年姜義村再次帶領身障選手們重返大鵬灣，包括「聽障羽球世界球后」范榮玉、「游泳肢體障礙游泳國手」張維捷、「聽覺障礙網球國手」林家文、「台灣首位跑進波士頓馬拉松的視障選手」洪國展、「聽障奧運的自由車國手」莊詠智、「聽奧羽球選手」黃丞逸，以及知名小兒科醫生黃瑽寧，希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，鼓勵身心障礙者參與運動活動，並盼使身心障礙者參與運動之議題散布社會大眾心中，推廣「享受運動不分任何身分」之核心精神。

2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站今天在屏東大鵬灣落幕。圖／台灣鐵人三項公司提供
2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站今天在屏東大鵬灣落幕。圖／台灣鐵人三項公司提供
標鐵女子組由黃于嫣以2小時12分57秒奪下后座。圖／台灣鐵人三項公司提供
標鐵女子組由黃于嫣以2小時12分57秒奪下后座。圖／台灣鐵人三項公司提供

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