鐵人三項／年末封關賽 張團畯、黃于嫣稱王封后

鐵人賽的年末封關大賽「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」今天在屏東東港大鵬灣落幕，邁入第7年的賽事共吸引來自23國的1600多名選手報名，最終由國內名將張團畯摘下男子組冠軍，18年冠軍黃于嫣相隔一年再度嘗到封后滋味，帶回女子組金盃。

今年比賽高手雲集，男子選手包括張團畯、去年澎湖國際鐵人賽台灣冠軍謝漢霖、「百鐵教父」賴曉春、去年LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站男子亞軍謝育宏、前年冠軍錢亮學等與會，以1小時51分21秒率先進終點奪冠的張團畯開心說：「騎國道真的太棒了，腳很酸但很爽！這場比賽自己的表現完美無缺！希望未來能在大鵬灣辦113公里的賽事。」

女子選手方面同樣競爭激烈，首位進軍東京奧運測試賽的鐵人國手張綺文、去年賽事冠軍王千由、前年冠軍黃于嫣和「台大蛙后」李詹瑩齊聚一堂，以2小時12分57秒再度摘冠的黃于嫣說：「自行車騎上國道可以全力衝刺很棒，跑步跑上鵬灣大橋一路上都有觀賽群眾幫我加油，很感謝大家讓我越跑越有力量！」

除了台灣選手之外，大會也邀請了熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，他提到以日本目前的狀況，根本不可能舉辦類似的運動賽事。