NFL／逾百球員確診 超級盃能否舉辦成謎

第五十五屆超級盃預計將在明年2月於佛州的坦帕舉辦。但面對全球疫情，主辦方NFL(美國美式足球聯盟)必須做出保護球員安全及並兼顧收入的措施，讓這世界級的體育盛會不致於變成一個「大瘟床」

現仍打算照常開打

《CNN》報導，即使統計顯示在明年四月之前因疫情而死亡的人數將超過50萬人，NFL對超級盃照常舉辦的態度依舊，因聯盟認為沒有證據顯示任何人員因本季的「賽事」而染疫。但事實上，從八月開始檢疫已來已經有共156位選手和270名隊職員確診，其中上周增加病例就占近四分之一，顯示各隊防疫工作控管出現漏洞。

NFL在本賽季開始前已跟各隊達成協議，若賽事因隊員染疫而延期或取消，則大部分的財務損失等責任將由隊伍負責支出。且球隊也不得以選手因確診、隔離或無法在主場開放觀眾入場等理由向聯盟提出任何申訴，意即部分因州政府規定而失去主場優勢的球隊只能自認倒楣。

開放觀眾最多三成

《Sporting News》報導，明年超級盃的比賽場地雷蒙德詹姆斯體育館最多可容納75000名觀眾，但以此作為主場的坦帕灣海盜隊本季因疫情最多也僅開放不到20000人進場觀賽。雖聯盟官方尚未公布開放現場觀眾的人數，但可以預期數量並不會太多。

因各州政府對群聚的規定不同，NFL目前有三分之一的球隊是「清場」比賽。其餘則開放部分球迷進場，其中人數最多的是達拉斯牛仔隊的25000人，僅占球場最大容量的30%。

由於NFL共有32隻球隊，每隊至少有近百名球員和隊職員，因此要像NBA一樣在完全隔離的「泡泡圈」(bubble)中進行比賽難度很高，聯盟只能要求各隊自行控管選手的健康狀況。但與日俱增的確診球員數也讓一月就將開打的季後賽，甚至二月舉行的超級盃都增添許多變數。

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