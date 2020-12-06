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NFL／逾百球員確診 超級盃能否舉辦成謎

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
昔日熱鬧的雷蒙德詹姆斯體育館在明年的超級盃可能無法有往日光景。(photo by RJstadium facebook)
昔日熱鬧的雷蒙德詹姆斯體育館在明年的超級盃可能無法有往日光景。(photo by RJstadium facebook)

第五十五屆超級盃預計將在明年2月於佛州的坦帕舉辦。但面對全球疫情，主辦方NFL(美國美式足球聯盟)必須做出保護球員安全及並兼顧收入的措施，讓這世界級的體育盛會不致於變成一個「大瘟床」

現仍打算照常開打

《CNN》報導，即使統計顯示在明年四月之前因疫情而死亡的人數將超過50萬人，NFL對超級盃照常舉辦的態度依舊，因聯盟認為沒有證據顯示任何人員因本季的「賽事」而染疫。但事實上，從八月開始檢疫已來已經有共156位選手和270名隊職員確診，其中上周增加病例就占近四分之一，顯示各隊防疫工作控管出現漏洞。

NFL在本賽季開始前已跟各隊達成協議，若賽事因隊員染疫而延期或取消，則大部分的財務損失等責任將由隊伍負責支出。且球隊也不得以選手因確診、隔離或無法在主場開放觀眾入場等理由向聯盟提出任何申訴，意即部分因州政府規定而失去主場優勢的球隊只能自認倒楣。

開放觀眾最多三成

《Sporting News》報導，明年超級盃的比賽場地雷蒙德詹姆斯體育館最多可容納75000名觀眾，但以此作為主場的坦帕灣海盜隊本季因疫情最多也僅開放不到20000人進場觀賽。雖聯盟官方尚未公布開放現場觀眾的人數，但可以預期數量並不會太多。

因各州政府對群聚的規定不同，NFL目前有三分之一的球隊是「清場」比賽。其餘則開放部分球迷進場，其中人數最多的是達拉斯牛仔隊的25000人，僅占球場最大容量的30%。

由於NFL共有32隻球隊，每隊至少有近百名球員和隊職員，因此要像NBA一樣在完全隔離的「泡泡圈」(bubble)中進行比賽難度很高，聯盟只能要求各隊自行控管選手的健康狀況。但與日俱增的確診球員數也讓一月就將開打的季後賽，甚至二月舉行的超級盃都增添許多變數。

【更多精采內容，詳見

NFL 超級盃 坦帕灣海盜

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