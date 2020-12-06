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田徑／撐竿跳杜普朗提斯與三級跳羅哈斯 奪IAAF最佳男女運動員

中央社 / 巴黎5日綜合外電報導
瑞典的杜普朗提斯（左）和委內瑞拉的羅哈斯。 擷圖自國際田總推特
瑞典的杜普朗提斯（左）和委內瑞拉的羅哈斯。 擷圖自國際田總推特

瑞典的杜普朗提斯（Mondo Duplantis）和委內瑞拉的羅哈斯（YulimarRojas），今天分別獲頒國際田徑總會年度最佳男女運動員殊榮。

本季讓人印象深刻的不僅有被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）打亂的賽程，還有兩度翻新男子撐竿跳世界紀錄的杜普朗提斯。

21歲的杜普朗提斯2月間連續兩個週末以6公尺17和6公尺18佳績創下室內撐竿跳世界紀錄；數週後，田徑競技便因疫情而喊停。

等到恢復比賽，杜普朗提斯再錦上添花以6公尺15創下室外撐竿跳世界紀錄，一整季16場比賽下來以全勝締造完美賽季。

而羅哈斯同樣在縮水賽季中創下輝煌戰果，她個人在法國梅斯（Metz）本季首場比賽中，以15公尺03成績打破南美女子室內三級跳遠紀錄。

她接著在西班牙馬德里（Madrid）世界室內田徑錦標賽以15公尺43成績翻新高懸16年的世界紀錄，且一口氣把紀錄推進7公分。

而前一年的國際田徑總會年度最佳運動員獎得主，分別是史上首位在馬拉松比賽跑進2小時內的肯亞好手基普柯吉（Eliud Kipchoge），以及女子400公尺跨欄世界紀錄保持人、美國名將穆罕默德（DalilahMuhammad）。

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