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藤球／年終對抗賽新莊登場 辦OB賽世代傳承

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
台灣藤球年終對抗賽今天在新北市新莊國中活動中心點燃戰火。圖／中華藤球協會提供
台灣藤球年終對抗賽今天在新北市新莊國中活動中心點燃戰火。圖／中華藤球協會提供

台灣藤球年終對抗賽今天在新北市新莊國中活動中心點燃戰火，今年雖因為疫情緣故，無法舉辦國際賽事與出國移訓，但中華民國藤球協會為了讓選手有更多比賽磨練機會，特地舉辦年終對抗賽，不但讓年輕的潛優選手能透過比賽驗收集訓成果，更舉辦別開生面的OB表演賽，讓比賽有更多傳承意涵。

年終對抗賽首日由目前國際總會主推的4人賽揭開序幕，男、女子組皆分為世錦賽、亞錦賽、U21與潛優代表隊，兩組冠軍賽皆由世錦賽代表隊對決亞錦賽代表隊，經過激烈對抗，男子組由亞錦賽代表隊以21：17、25：23擊敗世錦賽代表隊，女子組同樣由亞錦賽代表隊取勝，以21：12、21：15直落二拿下勝利。

本次賽事強調潛優選手的表現，男子組亞錦賽代表隊的蔡政翰在冠軍賽表現精采，就是剛從潛優選手晉升的球員，投入藤球運動不過3年時間，他強調，過去參與潛優計畫，不但有集訓磨練，還有機會前往泰國移訓，「可以學習到更多東西，還能觀摩更多好手的動作。」

女子組方面，則是由台灣師大化身的亞錦賽代表隊取勝，陣中發球手彭詩婷是台灣藤球開始發展時就投入的球員，原本是毽球選手的她，17歲就因為初代選手詹宇庭與劉昶佑等人的帶領，開始接觸藤球，儘管現在已經在文山運動中心工作，仍會利用空檔，每周至台師大參與兩至三天訓練，她說：「藤球具有挑戰性，會讓人想要踢得更好。」

值得一提的是，藤球協會努力培養年輕選手，逐漸看到成效，本次代表女子組潛優代表隊出賽的陳曉葳，目前就讀士林國中二年級，是本次賽事最年輕的選手，但擔任殺球手的她，有超齡表現，獲得士林國中教練詹宇庭稱讚是明日之星。

藤球 世錦賽

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