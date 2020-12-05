全田賽／傅兆玄跳高奪金 下一步拚世大運資格

代表桃園市的跳高選手傅兆玄今天在全國田徑錦標賽男子跳高項目以2公尺14打破大會紀錄奪金，後續目標鎖定世界大學運動會資格，希望能超越2公尺18。

傅兆玄就讀於桃園高中，明年即將畢業，今天參加在板橋第一運動場舉行的全國田徑錦標賽，擊敗跳高好手向俊賢等人，以2公尺14收下金牌，蔡維智（彰化縣）2公尺11摘銀、張騰仁（雲林縣）2公尺05鍍銅，而向俊賢（彰化縣）狀況不佳，僅繳出2公尺02，以第6名作收。

傅兆玄透露，一開始狀況不佳、過竿太快，直到後段才抓到節奏，最終繳出2公尺14，也達到賽前設定突破大會紀錄的目標。

傅兆玄賽後才得知，世大運跳高參賽門檻為2公尺18，儘管這次挑戰失利，但他下定決心，希望接下來能取得世大運門票。

傅兆玄生涯最佳成績為2公尺19，談到何時再推進個人紀錄，傅兆玄強調：「越快越好。」

不過，若想要再創個人新猷，傅兆玄直指，還須先解決助跑「卡卡」的問題。