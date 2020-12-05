全田賽／兩次試擲就破本季最佳 鄭兆村為奧運佳績忍耐

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村雖然已經取得明年東京奧運參賽門票，不過他今天在奧運積分賽109年全國田徑錦標賽，在賽前就設定只進行3次試擲的情況下，於第二擲就繳出個人本季最佳的85公尺54並提前收工，賽後他也直言，在身體狀況還不到最佳的情況下，必須為明年在奧運舞台上大展身手做忍耐。

鄭兆村在今天之前的本賽季最佳成績為奧運模擬賽的84公尺22，不過接下來兩場比賽包括新北城市盃與全大運都未能再擲破80公尺，而近一個多月來他又因為左腳足底筋膜炎，身體並未處在最佳狀態，這也讓他在與教練團討論後，決定在今天的全田賽中只擲3次。

不過鄭兆村在今天首擲就有不差的79公尺40，並打破自己所保持的大會紀錄後，第二擲更是來到85公尺54創下個人本季最佳成績，在這一擲後鄭兆村也決定提前收工，最終也順利將金牌納入囊中，而另一名標槍好手黃士峰則是以76公尺69排名第二。

談到自己的身體狀態，鄭兆村坦言雖然目前並不算好，但畢竟全田賽是他今年最後一戰，比賽時確實也相當專注，「原本目標就是希望成績能超越前兩場，有80公尺就算及格，沒想到會比第一場（奧運模擬賽）還要好。」

儘管今年受到疫情影響讓鄭兆村無法出國參賽，明年的比賽計畫也可能受到疫情牽動，不過他也直言，在有機會於奧運舞台大展身手的情況下，現階段並需多忍耐，以不受傷為最大前提。