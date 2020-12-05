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全田賽／起跑就抽筋倒地 「跨欄王子」陳傑自己也嚇到

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「跨欄王子」陳傑今天在全國田徑錦標賽男子400公尺跨欄決賽起跑後就因為抽筋跌倒。記者劉肇育／攝影
「跨欄王子」陳傑今天在全國田徑錦標賽男子400公尺跨欄決賽起跑後就因為抽筋跌倒。記者劉肇育／攝影

「跨欄王子」陳傑今天在109全國田徑錦標賽男子400公尺跨欄決賽，鳴槍起跑不到10公尺就不慎跌倒在地且未再起身，讓現在氣氛一度相當緊張，不過隨後確定為小腿抽筋後，讓陳傑也直言生涯從沒有在比賽過程中發生過如次嚴重的抽筋狀況。

距離東京奧運達標僅有0.02秒差距的陳傑，在疫情爆發後的首場奧運積分賽全田賽也未缺席，今天上午的男子400公尺跨欄預賽中他輕鬆應戰跑出53秒26順利晉級，不過下午的決賽卻在起跑不到10公尺就倒地不起，讓場邊觀戰的選手、教練和媒體都為他捏一把冷汗。

所幸陳傑最終僅是小腿抽筋並沒有衍生其他傷勢，不過這樣的意外狀況也讓他直言被嚇到，「一出去踩第一步就抽筋，第二步又抽筋，腦子裡就想說要放慢還是比賽放掉，安全這樣子，結果多試兩步，肌肉完全使不上力，為了保險起見自己稍微減速，沒想到這麼嚴重，會整個摔下去。」

陳傑坦言過去雖然也有遇過比賽過程中抽筋的狀況，但都能在肌肉舒緩後完賽，這是第一次嚴重到起跑就跌倒在地，不過他也樂觀看待這次的意外事件，「這是一個滿好的經驗，運動不管在什麼樣天氣下都要適應環境，這是讓我知道怎麼去改變，更了解自己身體為什麼會抽筋，要找出原因。」

陳傑去年在亞錦賽跑出48秒92的生涯最佳成績，與奧運達標僅有0.02秒差距，加上全田賽前練習都有不錯表現，讓他原本相當期待這次的賽事，但卻以預料外的方式收場，他說：「比賽瞬息萬變，既然發生了就去檢討修正，至少不要在比賽中受傷。」

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