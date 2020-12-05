東京奧運將追加800億元 三方分擔額談妥

延至明年夏天舉行的東京奧運暨帕運將追加經費，今天東京奧運組織委員會會長森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運大臣橋本聖子在東京會談，確定追加金額及如何分攤。

「產經新聞」報導，森喜朗、小池百合子、橋本聖子今天在東京會談，協商東京奧運暨帕運的追加經費，最後同意總共將追加2940億日圓（約新台幣800億元）。其中東京都政府負擔1200億日圓、東京奧運組織委員會負擔1030億日圓、日本政府負擔710億日圓。

追加後，東京奧運暨帕運的舉辦經費比去年底估算的金額約增22%，達1兆6440億日圓。

東京奧運暨帕運在延期前的計畫，剔除預備費的總額是1兆3500億日圓。東奧組織委員會負擔6030億日圓、東京都政府負擔5970億日圓、日本政府負擔1500億日圓。

追加經費中，用於對選手實施檢查等的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫經費為960億日圓，此外有因東奧延期舉行所衍生的重新簽約費用、東奧組織委員會職員延長雇用等人事費，與防疫無關的經費為1980億日圓。

日本政府、東京都政府、東奧組織委員會按2017年5月同意的分擔方針決定追加經費如何分配。

與防疫無關的經費有東奧組織委員會為了因應防止停辦東奧所投保的損害保險費、來自贊助商的追加贊助金等760億，再加上因應意外事態的預備金270億日圓，共需負擔1030億日圓。

今天的三方會談也同意東奧組織委員會負擔不起的部分由東京都政府負擔。東京都政府決定將支出800億日圓，其中有150億日圓原本應該由東奧組織委員會負擔。日本政府將提撥150億日圓當成帕運的經費。

有關新型冠狀病毒防疫經費，要完備對選手檢查的體制所需費用由日本政府負擔，其餘由日本政府與東京都政府對半分擔。日本政府負擔560億日圓、東京都政府400億日圓。