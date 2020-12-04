國光獎章頒發獎金4740萬元 雷千瑩獲630萬元成獎金后

109年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮今天登場，公開表揚今年國際賽事獲獎選手120人次以及績優運動科學研究16件，本年度總計發出國光體育獎助學金4740萬元及運動科學研究獎勵金73萬元。

今年國際體壇受疫情影響，包括東京奧運等多數國際賽事都面臨停辦或延期，而我國防疫措施有成，選手多能維持訓練及體能。目前於國訓中心備戰東京奧運的黃金計畫選手，如拳擊世錦賽奪牌選手林郁婷及黃筱雯、射箭世錦賽金牌雷千瑩、彭家楙、譚雅婷及柔道亞錦賽銀牌楊勇緯，更利用訓練空檔親自出席受獎。

除了菁英選手在國際比賽持續突出表現，今年獲獎者中也有許多青年或青少年選手開始在國際賽會嶄露頭角，如角力選手張惠慈、柔道選手林崇佑、游泳選手王昱翔等青年好手，以及首次在冬季青年奧運奪牌的滑冰選手張蕙、冰球選手林威宇及張恩婗也同在獲獎者之列，顯示我國長期建立奧亞運接班梯隊，培訓潛力選手有卓著成效。

而今年國光獎章收穫最豐富的則為射箭好手雷千瑩，她靠著去在亞錦賽、世錦賽的好表現共收下630萬元獎金，而國際單項錦標賽獎金最多則為2019世界射箭錦標賽，獲獎9人次，獎金1770萬元，最多人次獲獎則為第16屆世界軟式網球錦標賽共計20人獲獎。