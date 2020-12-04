組委會：東奧延辦追加677億元經費

日本東京奧運寫下史無前例延期先例，加上一系列防疫措施使得預算不斷膨脹，東奧組織委員會今天表示，如今奧運將追加至少24億美元（新台幣677億元）經費。

2020東京奧運組織委員會表示，與奧運延期相關的額外營運支出為15億美元；此外，明年舉辦奧運的防疫支出為9億美元。

追加經費可能還會更高，組織委員會表示，將再釋出2.5億美元「應急」資金。

這是承平時期首度延辦的奧運，組織委員會和官員為了營造熱情洋溢的氣氛，堅稱就算無法控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，這個龐大的國際賽事明年仍將照計畫舉行。

但隨著開支節節攀升，引發排山倒海的輿論批評，今年稍早民意調查顯示，多數人認為應該再度延辦奧運或取消。

因防疫與延期所增加的費用將由日本中央政府、東京都、組織委員會協議分擔。