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網球／WTA明年賽季 可能在澳洲以外地點開打
世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門今天透露，他們正計劃明年賽季於1月首週在澳洲以外的地方開打，隨後再讓準備參加澳洲網球公開賽的選手飛往墨爾本，以進行防疫隔離。
賽門（Steve Simon）自美國接受路透社電話專訪時表示：「我們正在研究，能否在1月4日這週安排一些比賽來開啟賽季。目前希望下週能接近完成評估。」但他未進一步說明可能在哪裡開賽。
WTA和男子組世界職業網球協會（ATP）通常在澳洲展開賽季。今年WTA巡迴賽是在1月6日於澳洲的布里斯本、中國的深圳和紐西蘭的奧克蘭3地開季。
然而，明年賽季不太可能先在中國或紐西蘭開打，因為兩國和澳洲一樣，都對入境旅客實施嚴格的新冠肺炎防疫措施。
一般預料，一旦賽季首場大滿貫賽澳洲網球公開賽（Australian Open）明年賽事細節獲得地方當局批准，WTA和ATP就會確認各自明年賽程。
現在看來，明年澳網開打日期很可能較原定的1月18日延後，因為澳洲網球協會（Tennis Australia）仍持續與地方政府協調比賽地點墨爾本球場（MelbournePark）的防疫措施規定。
關於準備參加澳網的球員該何時抵達澳洲，以及14天隔離期內可以從事哪些活動，過去幾週協商進展緩慢。但賽門有信心，明年的澳網比賽不會取消。
他說：「澳網的部分，我們現在預期會舉行。比賽顯然會要求入境澳洲隔離期，因此的確對1月的規劃帶來挑戰。」
賽門表示，球員在澳洲隔離期結束後，WTA計劃安排一些暖身賽，接著澳網登場，隨後將盡量回復到以往賽程。
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