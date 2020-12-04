全田賽／天時地利人和 曹純玉破高懸11年1萬公尺紀錄

我國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉，今天在全國田徑錦標賽女子1萬公尺決賽跑出33分54秒81的成績，打破由許玉芳在2009年全運會所創下的34分16秒09全國紀錄，接下來她也將繼續備戰台北馬，希望拿夠一舉達到東京奧運馬拉松2小時29分30秒的參賽門檻。

曹純玉讚去年柏林馬拉松以2小時34分18秒的成績改寫自己所保持的女子馬拉松全國紀錄後，今年2月的春季盃則是向1萬公尺全國紀錄發起挑戰，不過卻碰上28度的高溫，讓她最終跑出34分34秒06無緣改寫全國紀錄。

不過在今天的全田賽中，曹純玉從開賽就一路領先，最終她更是以打破全國紀錄近22秒的33分54秒81成績奪金，領先第二名的蘇鳳婷更多達2分半鐘，拿下個人第二個全國紀錄。

在三度向1萬公尺全國紀錄挑戰總算如願達成後，曹純玉笑稱今天比賽算是天時地利人和，比賽全程精神也都相當集中，「今天對我來說不算太冷也不算太熱，只有起點到200公尺處風比較大，跑到最後幾圈時也發現還有餘力可以衝刺，就覺得有機會了。」

曹純玉的教練陳囿任則表示，接下來目標將放在20日登場的台北馬拉松，希望一舉達到東京奧運參賽標準，「今天她算是兩個願望一次滿足，包括打破全國紀錄和成為國內首位跑進34分內的選手，接下來的台北馬她也有7成機會達標。」