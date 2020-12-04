全田賽／許樂衝出歷年第三傑 將申請聽障世界紀錄認證

台中市新民高中女子跨欄好手許樂，在今天的全田賽女子100公尺跨欄決賽擊敗兩位學姊林詩亭、謝喜恩，以生涯最佳，也是國內史上第三傑的13秒19拿下金牌，而已經多次打破聽障世界紀錄的她，教練簡慶宏也表示將會在這場比賽後為她申請紀錄認證，成為真正的世界紀錄保持人。

在2歲時被家人發現有先天重度聽力障礙的許樂，在國中開始接觸田徑訓練後隨即展現極佳天份，在今年全中運上她就跑出13秒52的佳績，並在決賽以13秒70摘下金牌，而今天的全田賽她更是單日兩次刷破個人最佳紀錄，包括預賽跑出破大會紀錄的13秒37，決賽更是首度打敗學姊林詩亭、謝喜恩，以13秒19拿下金牌。

13秒19不僅遠遠超過許樂在今天之前的生涯最佳成績13秒50不少，在我國史上她也能排上第三傑，僅次於紀政的12秒93和林詩亭在全大運創下的13秒04，而以聽障選手的身份，許樂更已經多次打破世界紀錄，指導教練簡慶宏就透露，將會在這場比賽後為她申請紀錄認證。

對於愛徒跑出如次佳績，教練簡慶宏賽後一度激動的難以言語，他表示，許樂日前才剛在全國身心障礙國民運動會中參加8項奪下7金，比賽結束後又碰上學校段考，對於她來說身心應該都相當疲勞，沒想到今天卻能連續兩次改寫個人最佳紀錄，甚至還衝上歷年第三傑。

許樂也坦言能跑出如此成績讓她感到相當訝異，還一度以為是「超風速」，談到生涯首度擊敗兩位學姊謝喜恩與林詩亭，她說：「學姊一直都是我學習的目標，鼓勵著我努力求進步，希望我也能追上她們的腳步，跟著她們一起進步。」