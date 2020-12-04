全田賽／生涯次佳10秒13摘金作結 楊俊瀚找回亞運狀態

我國「最速男」楊俊瀚今天在109年全國田徑錦標賽男子100公尺決賽衝出10秒13的佳績摘金，而這成績也僅次於他在2018年所創下的全國紀錄10秒11成績，對於相隔兩年再一次跑進10秒20內，楊俊瀚坦言接下來將會以這成績作為參考，來為明年的訓練擬定計畫。

楊俊瀚在2018年曾五度跑進10秒20內，其中包括在2018年日本大學田徑公開賽中跑出破全國紀錄的10秒11，隨後在亞運會上也有10秒13和10秒17的佳績，不過接下來兩年多他因為傷勢和調整問題，未能再跨進10秒20領域。

不過今年初楊俊瀚先是在港都盃衝出10秒21的佳績，10月份的城市盃也有10秒28的個人預期內成績，他也透露在之後的幾次測試都有所突破，讓他對於參加具有奧運積分的全田賽充滿期待。

在預賽跑出10秒30的成績後，楊俊瀚下午的決賽則是跑出10秒13的成績，追平亞運時的生涯第二佳紀錄，談到暌違兩年後再一次跑進10秒20內，他說：「沉寂了2019、2020年，又遇上受傷的問題，這段時間我也靜下來跟教練團和運科團隊特論要怎麼樣調整，而這一場比賽跑出如此成績，不僅在積分上，對於信心上幫助也很大。」