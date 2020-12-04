全田賽／楊俊瀚預賽10秒30 林詩亭下午挑戰全國紀錄

疫情爆發後國內首場奧運積分賽全國田徑錦標賽今天在板橋田徑場舉行，在上午賽事中我國「最速男」楊俊瀚在男子100公尺預賽就跑出10秒30的佳績順利晉級下午的決賽，至於女子100公尺跨欄預賽，台師大林詩亭則是跑出13秒48的成績，下午決賽將繼續挑戰高懸50年的「紀政障礙」12秒93。

屬於WA世界排名積分B級賽事的全田賽，也是國內積分最高的賽事，近兩天在板橋體育館舉行，國家培訓隊好手除了因養傷缺陣的「台灣欄神」陳奎儒外，幾乎全員到齊。

而今天上午的男子100公尺預賽也傳來佳績，「最速男」楊俊瀚的10秒30排名預賽第一，這也是他繼2月份的港都盃決賽和10月的城市盃決賽後，今年第三度跑進10秒30，包括魏泰陞、魏溢慶、鄭博宇也都有10秒50內的佳績，下午2點35分登場的決賽競爭將會相當激烈。

至於日前在全大運女子100公尺跨欄跑出13秒04佳績的林詩亭，今天上午的預賽雖然表現不如預期僅有13秒48，在預賽成績中次於謝喜恩和許樂的13秒37，不過下午將繼續挑戰已經高懸50年、由紀政所保持的全國紀錄12秒93。