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拔河／因應萊豬進口避免運動員誤食 協會訂集訓標準流程

中央社 / 台北3日電
因應萊豬進口避免運動員誤食，拔河協會訂集訓標準流程。資料照(示意圖)/台中市運動局提供
因應萊豬進口避免運動員誤食，拔河協會訂集訓標準流程。資料照(示意圖)/台中市運動局提供

因應台灣明年將進口含有萊克多巴胺成分的豬肉，拔河運動協會為避免選手誤食含禁藥成分肉品遭禁賽，已訂定標準化流程近日將上網公告，成為首個針對萊豬訂定規範的運動協會。

萊克多巴胺是瘦肉精的其中一種，且含有乙二型交感神經致效劑（β2 agonists），是世界反運動禁藥組織明訂的違禁物質，過去包括泰國羽球好手拉差諾（Ratchanok Intanon）、德國桌球名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）等人，都曾被驗出尿液中含有瘦肉精，經舉證後證明是誤食受污染的肉品，才免於禁賽處分。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，拔河代表隊不像其他代表隊，可以長期進駐國家運動訓練中心，隊員在外集訓飲食就得自行把關。

卓耀鵬透露，從明年1月開始，一旦代表隊選拔產生後，教練得先找出採用本土豬肉的2至3家合作廠商，每天記錄餐點的店名，並將菜色拍照存檔，協會每週會要求教練繳交紀錄。

而在集訓期間，協會每個月也會按時替選手採集尿液送檢，避免選手不慎誤食，另一方面也能提前把關，不要等到比賽期間賽會檢驗才被查出，獎牌也被沒收。

事實上，在台灣確定萊豬將進口後，拔協已先在國家隊教練群組宣布辦法與流程，盼各級學校教練提前向自家選手宣導，如今規範已訂定完成，協會預計近日就會上網公告。

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