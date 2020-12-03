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東奧退票率不到2成 逾8成觀眾期待進場

中央社 / 東京3日綜合外電報導
東奧退票率不到2成 逾8成觀眾期待進場。路透
東奧退票率不到2成 逾8成觀眾期待進場。路透

日本東京奧運及帕運組織委員會今天表示，受疫情影響延到明年夏天舉行的東京奧運門票退票率不到2成，仍有逾8成觀眾期待進場，他們會持續確實做好相關準備來滿足大家期待。

日本讀賣新聞、產經新聞報導，組織委員會今天表示，在東奧決定延期前所賣出的約445萬張門票中，大約18%的81萬張已辦理退票申請。

作為因應東奧延期無法如期前往各競技場觀看的補救措施，大會組織委員會從11月10日到30日開放購票民眾辦理退票申請。

退款金額從本月下旬後依序透過信用卡公司返還，退款後的門票有可能重新販售。組織委員會幹部說，仍有逾8成民眾期待明年東奧賽事，組織委員會為滿足大家的期待，將持續確實做好相關準備。

已購買的東奧門票效期持續到明年大會正式登場，但如果受到疫情擴大影響，組織委員會決定減少觀眾入場人數的話，持票觀眾也有可能無法進場，屆時會再實施其他的退款方式。

另外，帕運已賣出的約97萬張門票，從本月1日到21日受理退票申請。

帕運

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