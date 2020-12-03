田徑／全田賽登場 陳奎儒缺席、林詩亭放眼紀政障礙

世界田徑總會（WA）在1日解凍世界積分排名與東京奧運成績達標後，明、後天在板橋田徑場舉行的全國田徑錦標賽，將成為疫情爆發後國內首場具有奧運積分的賽事，不少國家培訓隊選手都將參賽，不過男子110公尺跨欄好手陳奎儒在日前全大運拉傷左小腿後，這次賽事將選擇告假，而在全大運跑出我國近50年女子100公尺最佳成績的跨欄好手林詩亭，今天獲頒獎金後將繼續追逐紀政障礙。

受到新冠肺炎疫情影響，WA在今年4月宣布凍結世界積分排名與東奧成績達標，並在本月1日解凍，以東京奧運參賽為目標的世界各國好手也將重新進入備戰期，包括我國國家培訓隊好手，也將在明、後天舉行的109年全國田徑錦標賽暨排名賽中登場。

WA世界排名積分計算賽事共分為10個等級，最高OW級為奧運與世錦賽，而全田賽則被歸類在第6等級的「B級」，與世大運、洲際認證賽為同等級賽事，也是國內舉辦奧運積分最高的賽事，對於選手在家搶積分是絕佳機會。

不過11月初在高雄全大運中因傷退賽的男子110公尺跨欄好手陳奎儒，則是傳出本次全田賽將在醫生建議下告假的狀況，並且準備把目標放在明年賽季。

指導教練王國慧指出，今年表現起起伏伏的陳奎儒，雖然在全大運前調整出好狀態但卻意外受傷，心情上確實受到影響，不過他也隨即重整心情展開復健與輕度訓練，並放眼明年賽季來爭搶奧運參賽資格，尤其是屬於積分賽A級的世界室內錦標賽。

至於台師大女子100公尺跨欄好手林詩亭，今年全大運跑出13秒04的佳績，再度刷新個人所保持的歷年第二傑紀錄，且與紀政的全國紀錄僅有0.11秒的差距，而今天中華民國田徑協會理事長葉政彥也頒發獎金2萬元給林詩亭及獎金1萬元給指導教練蔡於儒以茲鼓勵，期待她在明天的全田賽中再創佳績。