田徑／陳奎儒腿傷缺席全田賽 錯過首場奧運積分賽

「台灣欄神」陳奎儒今年全大運拉傷左小腿，明天登場的109年全國田徑錦標賽確定缺席，無緣參加這場B級的奧運積分賽，只能提前放眼順延至明年舉行的世界室內田徑錦標賽。

109年全國田徑錦標賽暨排名賽將於明天上午8時，在板橋第一運動場點燃戰火，比賽為期2天，這也是世界田徑總會（WA）自4月凍結奧運積分與世界排名後，重新啟動積分於台灣的第一場賽事。

WA訂定的奧運積分系統共分成10個等級，屬B級的全田賽排在第6，積分最高的則是4年一度的奧運與世界田徑錦標賽。

陳奎儒11月在全國大專校院運動會男子110公尺跨欄預賽，飆出本季最佳的13秒69，並以分組第一晉級決賽，也找回狀態，不料決賽前熱身卻拉傷左小腿，經檢查後筋膜也有撕裂，醫師建議他先放棄這場比賽，放眼明年賽季。

陳奎儒的指導教練王國慧表示，愛徒今年表現起起伏伏，在狀態最佳的全大運竟意外受傷，心情難免會受影響，「如果那場比賽沒有受傷，他應該能跑出13秒40左右的成績，對他的信心會有很大提升」。

受傷已成事實，陳奎儒沒有哀怨的時間和本錢，王國慧透露，愛徒在受傷後僅全休5天，接下來就開始進行復健與輕度訓練，「當然是在不影響他傷勢的前提下訓練，畢竟明年還有比賽，我們還是得維持他身體的能力」。

王國慧強調，無法參加全田賽這場B級奧運積分賽固然很傷，不過也只能繼續向前看，師徒倆則瞄準預計明年登場的世界室內田徑錦標賽，「這場比賽是A級積分賽，就算沒辦法透過這場比賽達標，但比賽積分很高，我們只能盡早規劃做準備」。