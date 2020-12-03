快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／美國體壇名將強生過世 昔與楊傳廣經典對決傳世

中央社 / 洛杉磯2日專電
美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好友對決，成為世界體壇永久傳世的經典戰役。 美聯社
美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好友對決，成為世界體壇永久傳世的經典戰役。 美聯社

美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好友對決，成為世界體壇永久傳世的經典戰役。

家屬友人今天對外宣布，強生今天在洛杉磯瑟曼橡（Sherman Oaks）家中過世，享壽86歲。

強生被譽為世界最偉大運動員、美國體壇英雄，在1955年到1960年間稱霸世界田徑場的十項全能，包括1956年全美冠軍、1956年墨爾本奧運銀牌以及1960年羅馬奧運金牌。

除了賽場成績，強生參與多項重大里程碑，1960年羅馬奧運為美國隊擔任旗手，打破種族藩籬，成為隊史首位非裔掌旗官。1984年洛杉磯奧運，由他爬上高台點燃聖火。

身為加州大學洛杉磯分校（UCLA）校友，強生與洛杉磯的淵源很深。1968年，已故美國總統約翰．甘迺迪之弟參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）在洛杉磯遇刺，強生挺身而出制伏槍手。

美國媒體回顧強生一生，1960年與台灣名將「亞洲鐵人」楊傳廣在羅馬奧運的「好友對決」戲碼，再度引人懷念。2007年楊傳廣在加州過世，強生當時哀痛萬分，稱楊傳廣是「台灣史上最偉大運動員」。

強生與楊傳廣當年一同在UCLA教練德瑞克（ElvinC. Drake）門下訓練，相互競爭、扶持，有如異國兄弟。強生曾在媒體上回顧說：「我們是很好的朋友，但是我知道、他知道、教練也知道，我們最終要在場上輸贏。」

強生形容兩人關係：「我們兩人之間是最純粹的競爭關係。我們希望對方表現好，但同時更想贏過對方。」

1960年羅馬奧運十項全能，第一天賽程楊傳廣在5項競技中贏了4項，但強生靠著鉛球成績在積分領先。楊傳廣有次回憶：「比賽過程中，強生和我一開始試著互相幫忙，後來競爭越來越激烈，我們兩個交談越來越少。」

第二天賽程互有勝負，決定贏家的項目來到楊傳廣擅長的1500公尺跑步。楊傳廣只要贏過強生10秒，就能拿下金牌。結果強生一路緊跟著楊傳廣，以不到2秒差距落敗，靠著積分最後成為金牌得主。

強生精疲力竭靠在楊傳廣肩上的畫面，充分演繹「賽場上是敵人，終點線後是最好的朋友」運動精神，成為運動史上最動人的一幕。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑去年發表年度政策演說時，用強生與楊傳廣這段友誼做為例證，說明美國與台灣之間人民友誼深厚。

田徑

相關新聞

田徑／美國體壇名將強生過世 昔與楊傳廣經典對決傳世

美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好...

足球／進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

阿根廷足球名將梅西與所屬球隊西甲豪門巴塞隆納今天分別被罰款600與180歐元，因為梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬...

賽事心得／CT515 半百阿北的初鐵

自從2016年不慎被拐去跑半馬之後，2017年又被拐去跑了全馬，後來自己玩上癮了，到處報名跑馬，還去爬了101，2018年又被拐去泳渡日月潭⋯。然後心裡就癢癢的：反正都跑步和游泳了，還差騎車嗎？結果就

網球／澳網確定延期 改明年2月開打

今年澳網在新冠肺炎疫情爆發前落幕，但2021年賽事仍受疫情影響，原本明年1月18日開戰的年度第一場大滿貫，將延期到2月舉...

網球／打球累 墨瑞：陪小孩壓力更大

四處征戰的職業網球生活雖辛苦，對「英國希望」墨瑞（Andy Murray）來說，父親身分卻是另種壓力，他分享今年受疫情影...

台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

今年受到武漢疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而...

F1車神舒馬赫有子繼承衣缽 下季將投入F1賽事

一級方程式賽車（F1）七屆冠軍車神麥可舒馬赫（Michael Schumacher）之子米克舒馬赫（Mick Schum...

疫情體育博弈突增 線上投注問題多

疫情導致美國各州稅收短缺，急需體育博弈帶來的新稅收，加上體育迷無法參與體育賽事（無法進場、賽事縮減等），進而投入體育博弈，恐讓美國上下放低對博弈的戒心。雖然美國在2018年就推翻限制，各州體育運彩業發

孕婦可以做運動嗎？破解孕婦運動迷思

孕婦可以做運動嗎？ 在19 世紀晚期，懷孕婦女被認為是虛弱的，體力只可以完成一些輕鬆的家事。自從1950 年代開始，在一系列關於懷孕婦女和運動的相關研究中，發現隨著女性主義，以及健康意識和體適能的興

足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮

2020年度金足獎公布，35歲的C羅（Cristiano Ronaldo）從梅西（Leo Messi）、內馬爾（Neymar）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等強力競爭者中脫穎而

F1世界冠軍漢米爾頓確診新冠肺炎 被迫首次缺賽

貴為當今F1世界冠軍，英國名車手漢米爾頓仍敵不過新冠肺炎病毒，他日前才在巴林大獎賽登頂，昨天卻驚傳確診，退出本周末的薩基...

桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8

桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。