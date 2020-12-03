田徑／美國體壇名將強生過世 昔與楊傳廣經典對決傳世

美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好友對決，成為世界體壇永久傳世的經典戰役。

家屬友人今天對外宣布，強生今天在洛杉磯瑟曼橡（Sherman Oaks）家中過世，享壽86歲。

強生被譽為世界最偉大運動員、美國體壇英雄，在1955年到1960年間稱霸世界田徑場的十項全能，包括1956年全美冠軍、1956年墨爾本奧運銀牌以及1960年羅馬奧運金牌。

除了賽場成績，強生參與多項重大里程碑，1960年羅馬奧運為美國隊擔任旗手，打破種族藩籬，成為隊史首位非裔掌旗官。1984年洛杉磯奧運，由他爬上高台點燃聖火。

身為加州大學洛杉磯分校（UCLA）校友，強生與洛杉磯的淵源很深。1968年，已故美國總統約翰．甘迺迪之弟參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）在洛杉磯遇刺，強生挺身而出制伏槍手。

美國媒體回顧強生一生，1960年與台灣名將「亞洲鐵人」楊傳廣在羅馬奧運的「好友對決」戲碼，再度引人懷念。2007年楊傳廣在加州過世，強生當時哀痛萬分，稱楊傳廣是「台灣史上最偉大運動員」。

強生與楊傳廣當年一同在UCLA教練德瑞克（ElvinC. Drake）門下訓練，相互競爭、扶持，有如異國兄弟。強生曾在媒體上回顧說：「我們是很好的朋友，但是我知道、他知道、教練也知道，我們最終要在場上輸贏。」

強生形容兩人關係：「我們兩人之間是最純粹的競爭關係。我們希望對方表現好，但同時更想贏過對方。」

1960年羅馬奧運十項全能，第一天賽程楊傳廣在5項競技中贏了4項，但強生靠著鉛球成績在積分領先。楊傳廣有次回憶：「比賽過程中，強生和我一開始試著互相幫忙，後來競爭越來越激烈，我們兩個交談越來越少。」

第二天賽程互有勝負，決定贏家的項目來到楊傳廣擅長的1500公尺跑步。楊傳廣只要贏過強生10秒，就能拿下金牌。結果強生一路緊跟著楊傳廣，以不到2秒差距落敗，靠著積分最後成為金牌得主。

強生精疲力竭靠在楊傳廣肩上的畫面，充分演繹「賽場上是敵人，終點線後是最好的朋友」運動精神，成為運動史上最動人的一幕。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑去年發表年度政策演說時，用強生與楊傳廣這段友誼做為例證，說明美國與台灣之間人民友誼深厚。