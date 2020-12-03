足球／進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

阿根廷足球名將梅西與所屬球隊西甲豪門巴塞隆納今天分別被罰款600與180歐元，因為梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬拉度納的球衣，向這位同胞前輩致敬。

路透社與GiveMeSport運動網站報導，梅西（Lionel Messi）在巴塞隆納（Barcelona）4比0大勝奧薩蘇納隊（Osasuna）的比賽中脫下巴塞球衣，露出裡面屬於馬拉度納（Diego Maradona）的阿根廷球會紐維爾舊生（Newell's Old Boys）球衣。這個向「上帝之手」致敬之舉，贏得全世界一致讚賞。

梅西脫下球衣致敬馬拉度納的舉動雖獲讚賞，還是吃到一張黃牌。 法新社

但西甲競賽委員會認為，梅西此舉雖是致敬，但根據規定，球員慶祝時若脫下球衣，無論動機為何都應受罰，因此駁回巴塞隆納的抗議。委員會還說，只有梅西拿到的黃牌被認為有誤，才能撤銷處分。

梅西13歲離家進入巴塞隆納隊前，是紐維爾舊生隊的球迷，也曾加入該隊青年軍。