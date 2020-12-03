快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

中央社 / 馬德里2日綜合外電報導
梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬拉度納的球衣，向這位同胞前輩致敬。 路透社
梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬拉度納的球衣，向這位同胞前輩致敬。 路透社

阿根廷足球名將梅西與所屬球隊西甲豪門巴塞隆納今天分別被罰款600與180歐元，因為梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬拉度納的球衣，向這位同胞前輩致敬。

路透社與GiveMeSport運動網站報導，梅西（Lionel Messi）在巴塞隆納（Barcelona）4比0大勝奧薩蘇納隊（Osasuna）的比賽中脫下巴塞球衣，露出裡面屬於馬拉度納（Diego Maradona）的阿根廷球會紐維爾舊生（Newell's Old Boys）球衣。這個向「上帝之手」致敬之舉，贏得全世界一致讚賞。

梅西脫下球衣致敬馬拉度納的舉動雖獲讚賞，還是吃到一張黃牌。 法新社
梅西脫下球衣致敬馬拉度納的舉動雖獲讚賞，還是吃到一張黃牌。 法新社

但西甲競賽委員會認為，梅西此舉雖是致敬，但根據規定，球員慶祝時若脫下球衣，無論動機為何都應受罰，因此駁回巴塞隆納的抗議。委員會還說，只有梅西拿到的黃牌被認為有誤，才能撤銷處分。

梅西13歲離家進入巴塞隆納隊前，是紐維爾舊生隊的球迷，也曾加入該隊青年軍。

梅西 巴塞隆納 馬拉度納

延伸閱讀

馬拉度納傳奇身影重登大螢幕 「世紀球王」將重映

指馬拉度納根本管不動 醫師面對調查自認無愧

馬拉度納過世 檢方調查是否涉醫療過失

馬拉度納左腳紋摯友卡斯楚頭像 兩人同天過世

相關新聞

田徑／美國體壇名將強生過世 昔與楊傳廣經典對決傳世

美國十項全能奧運金牌強生（Rafer Johnson）今天過世，享壽86歲。60年前，強生與台灣名將楊傳廣在羅馬奧運的好...

足球／進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

阿根廷足球名將梅西與所屬球隊西甲豪門巴塞隆納今天分別被罰款600與180歐元，因為梅西比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬...

賽事心得／CT515 半百阿北的初鐵

自從2016年不慎被拐去跑半馬之後，2017年又被拐去跑了全馬，後來自己玩上癮了，到處報名跑馬，還去爬了101，2018年又被拐去泳渡日月潭⋯。然後心裡就癢癢的：反正都跑步和游泳了，還差騎車嗎？結果就

網球／澳網確定延期 改明年2月開打

今年澳網在新冠肺炎疫情爆發前落幕，但2021年賽事仍受疫情影響，原本明年1月18日開戰的年度第一場大滿貫，將延期到2月舉...

網球／打球累 墨瑞：陪小孩壓力更大

四處征戰的職業網球生活雖辛苦，對「英國希望」墨瑞（Andy Murray）來說，父親身分卻是另種壓力，他分享今年受疫情影...

台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

今年受到武漢疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而...

F1車神舒馬赫有子繼承衣缽 下季將投入F1賽事

一級方程式賽車（F1）七屆冠軍車神麥可舒馬赫（Michael Schumacher）之子米克舒馬赫（Mick Schum...

疫情體育博弈突增 線上投注問題多

疫情導致美國各州稅收短缺，急需體育博弈帶來的新稅收，加上體育迷無法參與體育賽事（無法進場、賽事縮減等），進而投入體育博弈，恐讓美國上下放低對博弈的戒心。雖然美國在2018年就推翻限制，各州體育運彩業發

孕婦可以做運動嗎？破解孕婦運動迷思

孕婦可以做運動嗎？ 在19 世紀晚期，懷孕婦女被認為是虛弱的，體力只可以完成一些輕鬆的家事。自從1950 年代開始，在一系列關於懷孕婦女和運動的相關研究中，發現隨著女性主義，以及健康意識和體適能的興

足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮

2020年度金足獎公布，35歲的C羅（Cristiano Ronaldo）從梅西（Leo Messi）、內馬爾（Neymar）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等強力競爭者中脫穎而

F1世界冠軍漢米爾頓確診新冠肺炎 被迫首次缺賽

貴為當今F1世界冠軍，英國名車手漢米爾頓仍敵不過新冠肺炎病毒，他日前才在巴林大獎賽登頂，昨天卻驚傳確診，退出本周末的薩基...

桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8

桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡...

熱門新聞

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

NBA／真的換了！ 火箭衛少與巫師沃爾互換東家

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

NBA／兩年8500萬美元 詹姆斯提前續約湖人

日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

NBA／利安吉洛加入活塞 鮑爾三兄弟齊聚聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。