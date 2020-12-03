賽事心得／CT515 半百阿北的初鐵

自從2016年不慎被拐去跑半馬之後，2017年又被拐去跑了全馬，後來自己玩上癮了，到處報名跑馬，還去爬了101，2018年又被拐去泳渡日月潭⋯。然後心裡就癢癢的：反正都跑步和游泳了，還差騎車嗎？結果就開始研究公路車，2019年初買了CAAD12，便開始學騎公路車，經過好長的一段挫折期，終於在2019年十一月順利完成了第一個自行車百K。其實在完成自行車百K之前就一直猶豫要不要在2020年來一場三鐵，最後選擇了看起來很熱鬧的Challenge Taiwan 。當初也想過直接挑戰113，後來覺得還是先體驗一下，再做進階的打算。

這是原本預定今年四月的賽事，結果因為疫情的關係，延到了十一月，然後就成了今年全球最大的鐵人賽事。其實有了這幾年體能和經驗的累積，完賽不是問題，但是，我想知道自己能多快完賽，而且賽事延後了，訓練時間拉長了，總得有些長進啊！最後目標設定在3小時。(事實是沒有賽事的期間都在偷懶，直到九月～)

游泳訓練

3小時完賽對於許多人來說是容易的，但是對於一個游泳的肉腳，自由式一直沒有長進，甚至比蛙式還慢的人來說，其實也是一大挑戰了。即使一整個夏天都在練自由式，也才進步一點點，為了順利在九月底完成全程不休息的泳渡日月潭(跟兒子的約定)，在九月只好又回過頭來練習比較有把握的蛙式。於是，時間緊迫了，也沒有回頭路了：決定初鐵也用蛙式頂著先。在這期間，1500公尺的完成時間大概就是37、38分鐘，最快的一次是出發當天的35分鐘 (結果泳鏡就留在家裡了，還好賽前老婆送了過來)。

自行車訓練

自行車的練騎，我的顧慮比較多，為了安全，晚上和雨天不騎。這樣的話訓練時數肯定不夠，於是買了直驅式訓練台，週間踩訓練台，週末路騎，萬一週末天氣不好，那就在家裡踩訓練台。

踩訓練台有個好處，就是不用閃人、等紅燈，可以持續不停的踩踏，也是因為這樣，會非常辛苦，就當成訓練耐力囉！一開始，大概只能連續踩半小時，也不到20K，後來可以連續踩完40K，最快65分鐘左右完成。

跑步訓練

七、八月太熱很少跑，又把時間都花在游泳上，所以原本自己最有信心的跑步也變弱了許多。好在九月之後天氣漸漸轉涼，練跑的成效很顯著，在十月就回到了50分完成10K的水準。

自行車-跑步轉換練習

賽前聽了朋友的建議，一定要練習自行車轉跑步。為了省卻騎車出門轉跑步的麻煩，我的作法就是在家踩訓練台 (40K)，然後換鞋出門跑步。一開始的時候跑3K就很吃力了，漸漸的距離拉長為5K，後來可以完成10K，當中只有前3K肌肉比較緊繃，後面還算輕鬆。雖然各項的訓練成果都還不錯，但是，還有其他的變因是必須考慮的。除了T1和T2估計需要13-14分鐘以外，游泳的混亂局面會增加一些時間，沿海的北風也會影響騎車的效率。如果游泳抓39-40分鐘，騎車80分鐘，跑步52-53分鐘，剛好就在三個小時的邊緣。只能說盡力而為，看看有多接近目標了。

賽前漫長的等待

賽前一天還去觀摩了113和226的比賽，順便了解整個流程，最令我震撼的就是游泳下水時的混亂場面，大夥兒都是拼了命的划水，場面非常壯觀，不是泳渡日月潭比得上的。

原本我就覺得515應該會比一場全馬還來得輕鬆，所以心裡的壓力不大，要說有壓力，那就是來自於目標三小時完賽。前一晚十點半就睡了，但是十二點、一點都各醒來一次，一點醒來之後，突然想到鏈條沒有上油，就沒有辦法再入睡，結果兩點跑到飯店大廳去上鏈條油。回來後瞇了一下，三點起床著裝、吃早餐 (合味道杯麵)。住的飯店其實離台東森林公園很近，但是因為怕檢錄會花費一些時間，還是提早出發。

結果四點左右到了台東森林公園門口，工作人員都還沒有來，等了大概十分鐘，工作人員來了，檢錄沒花什麼時間，只是檢查一下安全帽、自行車等號碼是否一致就放行了。找到自己的停車位，擺放完轉換的物資後，都還不到四點半，這時候就開始無聊了。首先，開始覺得肚子有一點餓，就拿出一包餅乾來吃(還好有帶摺疊椅)，吃完後附近逛逛，看看別人是怎麼擺設轉換物資的，後來又去熟悉一下進出的路線，混著混著就大概五點了，又吃了一包餅乾，然後主持人一直說如果準備好了，可以往活水湖集合。反正我是第五批下水(6:20)，不著急，後來又吃了一包能量膠和一包BCAA，就去排隊上廁所，上完廁所才慢慢走到活水湖⋯。

游泳賽段

其實早在去年十二月，我就特地跑到台東休假，連續兩天自己玩一日三鐵，所以來活水湖游了兩次。在這裏游泳真的是一大享受：水質清澈，水裡有魚優游、水草搖曳，天空有戰機呼嘯而過⋯。開賽前，在緊張興奮的氣氛下，除了有美麗的晨曦之外，還出現了一道美麗的彩虹，老天真的是太賞臉了。我不知死活的蹭到了水道的左側，因為這樣游的距離比較短，我已經忘了前一天觀察到的水道情況⋯(內側是一級戰區)。

下水前還把身體泡了一下湖水，真冰冷，不過跟去年寒流來的時候沒法比，我應該沒問題。之後我退後了一些，因為自己是游蛙式，不想擋到這些高手們。哨音響起，大夥一起下了水，我才知道在岸上看起來很壯觀的場面，身歷其境是何等的恐怖，基本上就是一場水裡的格鬥(拳打腳踢)，突然之間我意識到了：地球是很危險的，我為什麼來到這裡呢？我是不是太低估鐵人賽了？另一方面又想，我這幾個月算是有史以來最努力的準備賽事的，難道我要放棄嗎？

好了，不要去管三小時完賽的事了，平安上岸就好、平安順利完賽就好(賽前同學們的加油)，慢慢地心情才平靜下來，反正以自己的能力都能不休息的游完日月潭3000m，這1500m真的不算什麼，慢慢游吧！處理完心情和進水的泳鏡，一切恢復正常，雖然偶爾還是會踢到人或是被踢，反正人多就是這樣。一路上，沒什麼心情去看魚，而且水質感覺很濁，所以大部分時間都是專注自己的狀況。繞過紅色的大球後，開始折返，心情輕鬆不少，心裡有些嘀咕：游自由式的人都覺得游蛙式的人都亂踢，我倒覺得是他們不長眼亂游亂入別人的制空圈⋯。上岸時狀況良好，看到計時板上的時間是58分多，也就是我大概花了38分多(六點開賽，六點二十分下水)，還不錯。

T1

上岸後必須跑850公尺才會到轉換區，一邊跑一邊調節一下呼吸。黃色車的好處就是，辨識度超高，遠遠的就看到了，輕鬆就位。我才坐下來要穿卡鞋，隔壁的人已經牽車要離開了(誰叫你游泳這麼慢呢！)。著裝完畢，吃了一包能量膠和一包BCAA，突然覺得一陣暈眩，站定了一會兒，沒事，牽車出發，此時錶上的時間是七點七分。(想起了前一天觀賽，一位113的選手到了上車線時似乎還在暈，結果被裁判叫到旁邊去休息，不準他上車。)

自行車賽段

天氣比預期的好，風速也沒有預期的大，所以就安心的騎，在去程盡量維持速度在30km/hr左右。說也奇怪，怎麼一直覺得去程有很多下坡，這樣的話回程不就慘了？沒關係，至少回程是順風。認真踩訓練台的成果發揮了，一路上還超越不少人。折返時拿了一罐運動飲料，其實只是想要拿回去做紀念。然後吃了一包BCAA，懶得再吃能量膠。一路上又開始覺得很奇怪，怎麼回程還是下坡比較多？不管了，跟你拼了，順風又下坡，此時不拼更待何時？決定放手一搏，跑步的事，當然是跑步的人去負責了，騎車的人就認真騎車吧！

T2

回到轉換區，放好車子，迅速換裝，吃了兩顆即溶鹽糖，出發跑步去。此時錶上的時間是八點半，也就是說我的10K必須在50分鐘內完成，我才可以破三。很難了，五分速完成10K是練跑狀況很好時的速度，經過前面的體力耗費，不可能會有這種速度的。沒關係，盡力而為吧！這時，我隔壁的人才牽車進來，而且臉部表情很痛苦的開始拉筋～

跑步賽段

一開跑我就覺得左小腿和右膝蓋上方的肌肉緊緊的，一如往常練習轉換跑，不理它，反正過了兩三公里自己就會變好了。過了三公里之後，左小腿的確好了一點點，但是右膝上方的肌肉緊繃的範圍卻擴大了，該不會是要抽筋了吧？怪自己剛剛沒有吃下那一包能量膠？決定繼續不理它，但是經過補給站多喝一些運動飲料。到了五、六公里之後，兩條腿總算都變得比較輕鬆了，可以加快一點速度，開始追過許多人。進了鐵花村的紅地毯，心裡有一點激動，但是，眼淚還是留給下次吧！主辦單位準備了紅布長條，讓每個人都可以享受衝線的快感，非常棒的氣氛！

一場賽事，玩三項運動，蠻有趣的，每完成一項，都有如釋重負的感覺，但又要打起精神面對下一項挑戰。515，讓人有些意猶未盡的感覺，沒關係，再過幾個月，113應該可以玩個過癮，為此，要更加努力了！

後記：

歷年賽事累積

2016: 半馬x1

2017: 半馬x4，全馬x5

2018: 半馬x1，全馬x7，101登高，泳渡日月潭

2019: 全馬x2，101登高，泳渡日月潭，時代騎輪節102K

2020: 渣打台北馬，泳渡日月潭，CT515，(台北馬：待完成)