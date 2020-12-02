網球／打球累 墨瑞：陪小孩壓力更大

四處征戰的職業網球生活雖辛苦，對「英國希望」墨瑞（Andy Murray）來說，父親身分卻是另種壓力，他分享今年受疫情影響，多了更多親子時間，「我學習到要非常有耐心。」

墨瑞透露，心態轉變有泰半原因是因為3個孩子，「這對我的孩子當然是好事，但在此同時，我發現很多事情還是無能為力。」

比方說，當孩子總是要求想著色或畫畫，墨瑞承認對這類狀況感到恐懼；下廚則是另個讓他感到無力的部分，「我試著按照食譜，但如果有步驟出錯，我不知道要如何修正。」

墨瑞和太太金遇有4歲的女兒蘇菲亞、3歲的艾迪，以及1歲的泰迪，墨瑞要從15年職網球員轉換身分，每小時收拾小孩的玩具、每幾個小時為泰迪換尿布，今年3月成為全職奶爸的他說：「這非常、非常難，當我完成訓練回家，我會說『天啊，我今天好累』，但和孩子們在一起是另種疲勞，訓驗主要是自己，你還有午餐還其他個人時間，而當你有3個小孩時，這是很大的壓力。」

他分享，遠距教學就是一個難關，「蘇菲亞現在已經好多了，但6個月前她根本聽不進去。」他笑說，親身經歷更明白老師的偉大，「很高興他孩子們要回到學校了。」