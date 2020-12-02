快訊

合作備忘錄形同虛設？美國將取消上市中企的優惠

老翁赴中天電視自焚急救 交紅包指名給主播戴立綱

網球／打球累 墨瑞：陪小孩壓力更大

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

四處征戰的職業網球生活雖辛苦，對「英國希望」墨瑞Andy Murray）來說，父親身分卻是另種壓力，他分享今年受疫情影響，多了更多親子時間，「我學習到要非常有耐心。」

墨瑞透露，心態轉變有泰半原因是因為3個孩子，「這對我的孩子當然是好事，但在此同時，我發現很多事情還是無能為力。」

比方說，當孩子總是要求想著色或畫畫，墨瑞承認對這類狀況感到恐懼；下廚則是另個讓他感到無力的部分，「我試著按照食譜，但如果有步驟出錯，我不知道要如何修正。」

墨瑞和太太金遇有4歲的女兒蘇菲亞、3歲的艾迪，以及1歲的泰迪，墨瑞要從15年職網球員轉換身分，每小時收拾小孩的玩具、每幾個小時為泰迪換尿布，今年3月成為全職奶爸的他說：「這非常、非常難，當我完成訓練回家，我會說『天啊，我今天好累』，但和孩子們在一起是另種疲勞，訓驗主要是自己，你還有午餐還其他個人時間，而當你有3個小孩時，這是很大的壓力。」

他分享，遠距教學就是一個難關，「蘇菲亞現在已經好多了，但6個月前她根本聽不進去。」他笑說，親身經歷更明白老師的偉大，「很高興他孩子們要回到學校了。」

墨瑞 Andy Murray

延伸閱讀

瑞典新冠肺炎疫情燒向王室 王子夫妻雙雙確診

連14天創新高 美國新冠肺炎住院人數破8.5萬

他竄改「開獎程式」中5次頭獎爽領6億 卻被拍下一幕露餡了

獨家訪問／金獎名導昔日捧紅「黑寡婦」 笑稱互有連結

相關新聞

網球／打球累 墨瑞：陪小孩壓力更大

四處征戰的職業網球生活雖辛苦，對「英國希望」墨瑞（Andy Murray）來說，父親身分卻是另種壓力，他分享今年受疫情影...

台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

今年受到武漢疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而...

F1車神舒馬赫有子繼承衣缽 下季將投入F1賽事

一級方程式賽車（F1）七屆冠軍車神麥可舒馬赫（Michael Schumacher）之子米克舒馬赫（Mick Schum...

疫情體育博弈突增 線上投注問題多

疫情導致美國各州稅收短缺，急需體育博弈帶來的新稅收，加上體育迷無法參與體育賽事（無法進場、賽事縮減等），進而投入體育博弈，恐讓美國上下放低對博弈的戒心。雖然美國在2018年就推翻限制，各州體育運彩業發

孕婦可以做運動嗎？破解孕婦運動迷思

孕婦可以做運動嗎？ 在19 世紀晚期，懷孕婦女被認為是虛弱的，體力只可以完成一些輕鬆的家事。自從1950 年代開始，在一系列關於懷孕婦女和運動的相關研究中，發現隨著女性主義，以及健康意識和體適能的興

足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮

2020年度金足獎公布，35歲的C羅（Cristiano Ronaldo）從梅西（Leo Messi）、內馬爾（Neymar）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等強力競爭者中脫穎而

F1世界冠軍漢米爾頓確診新冠肺炎 被迫首次缺賽

貴為當今F1世界冠軍，英國名車手漢米爾頓仍敵不過新冠肺炎病毒，他日前才在巴林大獎賽登頂，昨天卻驚傳確診，退出本周末的薩基...

桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8

桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡...

網球／澳網辦不辦？ 賽事總監說話了

作為2021年第一場網球大滿貫，澳網是否舉辦因新冠肺炎疫情眾說紛紜，賽事總監提列（Craig Tiley）今天親上火線，...

澳網／傳疫情恐衝擊賽事 主辦單位澄清已快敲定細節

澳洲媒體報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊，2021年澳洲網球公開賽可能取消，澳洲網球協會主席提列今天...

足球／萬綠中一點紅！ 歐冠史上首位女主審

歐洲足球史上第一位重量級女主裁判出現！ 歐足總1日正式宣布，法國女裁判芙拉帕(Stephanie Frappart)將執掌3日凌晨基輔戴拿模與尤文圖斯的歐冠小組賽，這是本賽季歐冠G組小組賽的一場大戰

F1／7冠天王漢密爾頓確診 將缺席本周末巴林薩基爾大獎賽

天空新聞網1日報導，英國F1賽車選手漢密爾頓（Lewis Hamilton）的新冠病毒檢測呈陽性反應，將缺席6日在巴林舉...

熱門新聞

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。