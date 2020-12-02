快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

中央社 / 台北2日電
今年受到疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而影響，只是運動習慣稍加改變，但面對第二波疫情來襲，民眾還是要持續做好防疫準備。
今年受到疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而影響，只是運動習慣稍加改變，但面對第二波疫情來襲，民眾還是要持續做好防疫準備。

今年受到疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而影響，只是運動習慣稍加改變。

體育署自105年起推動「運動i台灣」計畫，希望運動和生活結合，鼓勵沒有運動或沒有規律運動習慣者接觸、從事運動。而透過調查報告，今年規律運動人口比例為33%，也是台灣連續第7年，規律運動人口比例在33%以上。

體育署定義的規律運動需滿足3個要件，包括每週3次以上，每次至少30分鐘，每分鐘心跳率達130次以上（運動時會流汗也會喘）。

體育署副署長林哲宏表示，今年全球受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，台灣在防疫的成果豐碩，因此有71.6%受訪民眾認為，運動不因疫情受影響，不過有8.2%民眾有減少運動次數，另有8.1%受訪者透露，他們會戴著口罩進行運動。

根據調查報告顯示，全台有82.8%的民眾有參與運動，不過男性規律運動人口比例仍高於女性，此外60歲以上的銀髮族與退休族群，規律運動人口比例都超過58%以上。

學者認為，銀髮族雖是運動比例最高的族群，但運動習慣多以健走為主，在強度上無法滿足規律運動的定義，也是近年規律運動人口比例很難向上提升的原因之一。

學者建議，銀髮族若有健走習慣，可試著透過加快步頻，改採快走方式提升心跳率增加強度，也可以透過運動指導員，進行間歇性肌力訓練，如此不但能延緩身體機能老化，還能維持基礎代謝率，另一方面也能提升台灣規律運動人口的比例。

相關新聞

台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

今年受到武漢疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而...

F1車神舒馬赫有子繼承衣缽 下季將投入F1賽事

一級方程式賽車（F1）七屆冠軍車神麥可舒馬赫（Michael Schumacher）之子米克舒馬赫（Mick Schum...

疫情體育博弈突增 線上投注問題多

疫情導致美國各州稅收短缺，急需體育博弈帶來的新稅收，加上體育迷無法參與體育賽事（無法進場、賽事縮減等），進而投入體育博弈，恐讓美國上下放低對博弈的戒心。雖然美國在2018年就推翻限制，各州體育運彩業發

孕婦可以做運動嗎？破解孕婦運動迷思

孕婦可以做運動嗎？ 在19 世紀晚期，懷孕婦女被認為是虛弱的，體力只可以完成一些輕鬆的家事。自從1950 年代開始，在一系列關於懷孕婦女和運動的相關研究中，發現隨著女性主義，以及健康意識和體適能的興

足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮

2020年度金足獎公布，35歲的C羅（Cristiano Ronaldo）從梅西（Leo Messi）、內馬爾（Neymar）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等強力競爭者中脫穎而

F1世界冠軍漢米爾頓確診新冠肺炎 被迫首次缺賽

貴為當今F1世界冠軍，英國名車手漢米爾頓仍敵不過新冠肺炎病毒，他日前才在巴林大獎賽登頂，昨天卻驚傳確診，退出本周末的薩基...

桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8

桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡...

網球／澳網辦不辦？ 賽事總監說話了

作為2021年第一場網球大滿貫，澳網是否舉辦因新冠肺炎疫情眾說紛紜，賽事總監提列（Craig Tiley）今天親上火線，...

澳網／傳疫情恐衝擊賽事 主辦單位澄清已快敲定細節

澳洲媒體報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊，2021年澳洲網球公開賽可能取消，澳洲網球協會主席提列今天...

足球／萬綠中一點紅！ 歐冠史上首位女主審

歐洲足球史上第一位重量級女主裁判出現！ 歐足總1日正式宣布，法國女裁判芙拉帕(Stephanie Frappart)將執掌3日凌晨基輔戴拿模與尤文圖斯的歐冠小組賽，這是本賽季歐冠G組小組賽的一場大戰

F1／7冠天王漢密爾頓確診 將缺席本周末巴林薩基爾大獎賽

天空新聞網1日報導，英國F1賽車選手漢密爾頓（Lewis Hamilton）的新冠病毒檢測呈陽性反應，將缺席6日在巴林舉...

巨星殞落 歐洲足球隊向馬拉度納致敬

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）25日去世，歐洲各地足球隊今天持續向馬拉度納致敬，尤其在他效力過的...

熱門新聞

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。