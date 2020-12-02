台灣防疫成效佳 7成民眾運動不受影響

今年受到疫情衝擊，各行各業都受到波及，不過體育署委託世新大學進行運動現況調查，有7成以上民眾表示，運動並未受到疫情而影響，只是運動習慣稍加改變。

體育署自105年起推動「運動i台灣」計畫，希望運動和生活結合，鼓勵沒有運動或沒有規律運動習慣者接觸、從事運動。而透過調查報告，今年規律運動人口比例為33%，也是台灣連續第7年，規律運動人口比例在33%以上。

體育署定義的規律運動需滿足3個要件，包括每週3次以上，每次至少30分鐘，每分鐘心跳率達130次以上（運動時會流汗也會喘）。

體育署副署長林哲宏表示，今年全球受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，台灣在防疫的成果豐碩，因此有71.6%受訪民眾認為，運動不因疫情受影響，不過有8.2%民眾有減少運動次數，另有8.1%受訪者透露，他們會戴著口罩進行運動。

根據調查報告顯示，全台有82.8%的民眾有參與運動，不過男性規律運動人口比例仍高於女性，此外60歲以上的銀髮族與退休族群，規律運動人口比例都超過58%以上。

學者認為，銀髮族雖是運動比例最高的族群，但運動習慣多以健走為主，在強度上無法滿足規律運動的定義，也是近年規律運動人口比例很難向上提升的原因之一。

學者建議，銀髮族若有健走習慣，可試著透過加快步頻，改採快走方式提升心跳率增加強度，也可以透過運動指導員，進行間歇性肌力訓練，如此不但能延緩身體機能老化，還能維持基礎代謝率，另一方面也能提升台灣規律運動人口的比例。