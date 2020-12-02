疫情體育博弈突增 線上投注問題多

疫情導致美國各州稅收短缺，急需體育博弈帶來的新稅收，加上體育迷無法參與體育賽事（無法進場、賽事縮減等），進而投入體育博弈，恐讓美國上下放低對博弈的戒心。雖然美國在2018年就推翻限制，各州體育運彩業發展迅速，但線上投注仍有不少灰色地帶，如跨州投注、線上投注身份不透明等難題待解。

根據《費城CBS網》報導，疫情大蕭條讓全球經濟萎縮，美國各州也出現稅庫吃緊的壓力，需要新稅源投入，對人民來說，缺少體育賽事參與度（無法進場看球、多數賽事縮水或取消），可能會把注意力轉投到體育博弈，專家認為體育博弈暴漲的趨勢難以抵擋。

美國在2018年就推翻「體育與業餘運動保護法案」，內華達州「賭城」拉斯維加斯不再是唯一的體育博弈獨佔市場，全美各州都能發展體育博弈產業，截至目前，約有24個州將體育博弈合法化，政府相關部門總監溫切爾表示，多數州都需要收入是事實，體育博弈已成趨勢，而美國博弈協會副總裁凱爾克也說，體育博弈會持續發展下去，考慮擴大博弈範圍，可能談論各州開放線上體育博弈。

線上投注鑽法律漏洞

但專家擔憂，線上體育博弈問題多，諸如線上投注者的資訊不透明，難以防止人頭投注、跨州投注等問題，都是無法可管的灰色地帶。而民主黨紐約州長古莫也是反對派之一，該州疫情期間赤字高到200億美元，但其實很多州目前的體育博弈稅收根本不到預期，是否該承擔專家擔心的風險，持續拓展體育博弈的範圍到線上，成為爭議話題。

不過，疫情並非對體育領域都是負面消息，《8月IBC網》報導就指出，雖然疫情取消、縮水不少體育賽事，讓部分付費電視台遭到損失，但因為球迷無法進場，以及賽事變少變珍貴，賽事收視更節節上升，讓各大電視台能重新競爭，搶奪收視數量上升的群體。

【更多精采內容，詳見 】