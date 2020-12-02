足球／擊敗9大名將 C羅生涯首獲金足獎殊榮
2020年度金足獎公布，35歲的C羅（Cristiano Ronaldo）從梅西（Leo Messi）、內馬爾（Neymar）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等強力競爭者中脫穎而出，生涯首度得奬，也是第一位獲此殊榮的葡萄牙足球員。
此獎項是每年從10名球星中由大眾投票選出，金足獎得主可以同時獲得在摩納哥的冠軍大道留下腳印的權利。本屆入選者除了球迷熟悉的三大球星C羅、梅西與內馬爾外，還有德甲拜仁頭號戰將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、C羅尤文圖斯隊友基耶利尼（Giorgio Chiellini）、利物浦的「法老」薩拉赫（Mohamed Salah）、皇馬的西班牙名將拉莫斯（Sergio Ramos）、曼聯的阿根廷國腳阿圭羅（Sergio Aguero）、梅西巴薩隊友皮克（Gerard Pique）與國際米蘭的比達爾（Arturo Vidal）。
金足獎自2003年創立，多次改制後成為表彰28歲以上、在足壇有卓越成就的現役球員，且每人限獲獎一次，C羅這幾年多次入圍，終於成為第18位獲獎者。
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