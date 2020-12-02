FXT 世界最難鐵人三項 地表最強老爸許仁茂6小時06分獲總冠軍

FXT 總冠軍-世界最強老爸許仁茂

世界最難鐵人三項之一 -「第一屆 FORMOSA XTREME TRIATHLON 台灣極限鐵人三項賽」於 11 月27 日舉辦，也是世界極限鐵人聯盟 Xtri World Tour 亞洲第一站。齊聚台灣 70 位超頂尖選手，從秀姑巒溪長虹橋游泳 3.8 KM, 騎自行車至新白楊共 180 KM，再跑 42 KM 至合歡山，總長 226 KM，總爬升超過 6000M，其中台灣鐵人一哥謝昇諺、登山王范永奕、最強主播侯以理等等都是慕名而來的著名選手。

Formosa Xtreme Triathlon （以下簡稱 FXT）於 11月 28 日凌晨 1:30 順利落幕，共 20 位完賽勇士通過重重考驗抵達終點主峰，總排前五名分別由許仁茂、謝昇諺、范永奕、簡志光、劉世彰獲得。

總冠軍 許仁茂，堪稱台灣最強老爸，不同於其他選手皆選擇專業運動好手擔任補給員/陪跑員，許仁茂選擇帶著老婆與四個小孩一同參與他人生最艱難的挑戰，由老婆擔任補給員、兒子擔任陪跑員。「當初報名參加 FXT 是想要讓世界看見台灣，而我希望全家都能一同參與陪我完成這項最艱難的挑戰，用身教教育孩子們面對所有難關。」許仁茂說。

完賽後許仁茂與擔任陪跑員的兒子開心擁抱！

台灣一哥謝昇諺也不遑多讓，儘管過程充滿痛苦與負面情緒，仍在最後正面迎擊心魔，順利披著台灣國旗抵達終點。謝昇諺說：「每一位來到這裡得選手都非常強大，他們一定忍受了無比的痛苦，無論身理或心理。當我在黑暗中獨自走走跑跑，那股懼怕差點侵蝕我，好險有我有堅強的團隊替我加油，沒有他們，就沒有進終點的我。」

鐵人一哥謝昇諺完賽後難掩激動心情

第三名登山王范永奕，游泳由將近 1 小時 50 分，幾乎為倒數選手上岸，在最拿手的騎車賽段一路追擊，最後以驚人成績 6 小時 06 分完成 180 KM, 超過 3000 公尺總爬升的騎車路段。「上了車我就知道看我的了，進入太魯閣更覺得回到熟悉的地方，騎車路段都很順利。但這場比賽真的非常非常困難，但我一直很努力，上天也眷顧，這段時間沒有被傷痛擊退，所以趕得及參加這場比賽，沒有要證明什麼，只是想完成意外前自己想做的事情。還是那一句格言：「我來此，不怯退。」

每一位選手都有動人、激勵人心的故事，這場 FXT 台灣極限鐵人三項，讓全台灣的鐵人在 11 月 27 日當天無心上班、只為追蹤賽事轉撥，觀賞這場前所未有的極限賽事。WAYPOINT 執行長 Jovi: 「這場比賽籌備了三年，儘管參與人少、台灣第一次舉行大家對於極限賽事充滿未知，但是我的目標就是要藉由鐵人三項賽事讓世界看見台灣，謝謝所有選手支持，更感謝我的團隊，我們做到了」

這場比賽，讓世界看見了台灣的美，更讓世界看見台灣可以，台灣人可以！

選手林金財近終點後，帶領補給團隊賴曉春、WAYPOINT 執行長JOVI 等人圍圈跳阿美族祈福舞蹈

最後 42K 的合歡山段讓考驗著所有選手的極限與耐力

責任編輯：Jenny

圖片來源：大會提供

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