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孕婦可以做運動嗎？破解孕婦運動迷思

運動筆記 / TWI 台灣全人新創

孕婦可以做運動嗎？

在19 世紀晚期，懷孕婦女被認為是虛弱的，體力只可以完成一些輕鬆的家事。自從1950 年代開始，在一系列關於懷孕婦女和運動的相關研究中，發現隨著女性主義，以及健康意識和體適能的興起，越來越多人關心孕婦體適能領域，開始對於一些沒有支持的論述產生質疑，對於懷孕的看法有了更進一步的發展。在大多數情況下，只需要一些常識和科學支持的預防措施，其實運動和訓練對媽媽和寶寶都是很好的。

體適能專業人士和懷孕的客戶

有一些體適能專業人士對於要收正在孕期的媽媽客戶時會有一些猶豫，因為他們不確定如何做才會安全。擁有16年孕前及產後媽媽體適能及營養專家，也是媽媽的全方位體適能Total Mommy Fitness ™ 的創始人，並持私人教練認證的 Tatum Rebelle 說：「這就是必須要被改變的部分。」她說道：「從文化上來說，我們必須要改變我們提到懷孕時的說法。有一種普遍的態度認為懷孕婦女不需要做任何事，只需要放鬆等待小孩的到來就好。」

運動可以帶給媽媽和寶寶很多好處。即使如此，懷孕婦女運動還是面對許多潛在的阻礙，像是生理上的改變（噁心、疲勞、不舒服），對於孕期運動的負面想法，以及懷疑自己可否針對孕期狀態來做出安全有效的運動。此時，體適能專業人士是唯一適合在這塊獨特領域上，幫助孕婦做引導跟指引的。但是，Rebelle提到許多專業教練們，因為缺乏對於這個相關領域的知識，而害怕跟孕婦一起工作。

事實上，只需要對於孕期間的運動有一個基礎的了解，這會是一個很好的商業機會。此外，你在市場的能力會延伸變強大，可以成為解決辦法中的其中一個方式。擁有17年孕婦體適能教學指導經驗的Cram說：「與在孕期中的婦女一起運動，絕對是我人生中的喜悅。我一直都想要來提升、教育和給予懷孕的婦女自我決定的能力。懷孕讓女人處於一個非常容易受傷的處境，在這個領域的我們可以幫助他們找回他們自己身體的感受與自覺，每一個人都是如此，知道什麼對自己是最好決定的才是最佳人選。」

取得國際孕婦指導教練證照，讓你的教育更上一層樓

懷孕是非常複雜的，它影響到一個女人的整個身體狀態，以及正在成長的寶寶身體。作為一名體適能專業人士，你了解越多越好，你能夠修改並且針對不同個體來設計運動計畫，能確保正在懷孕或有計劃懷孕的客戶進行運動時的安全。

Source: shutterstock

Rebelle說道：「我認為教育和支持是非常重要的，這些信息可以幫助教練與孕婦一起工作，並幫助孕婦在健身房中感到舒適。當一個客戶購買了20堂課的方案，然後懷孕了並決定要停止運動時，我想…...這不應該是這樣，所以我決定讓自己更加了解產前運動訓練。」

AFAA國際孕婦指導教練證照 (MATE) 以完整學科理論為出發點，深入探討懷孕期間三個孕期及懷孕時期的生理變化（包括心血、呼吸、腸胃、內分泌、骨骷肌肉、皮膚），並透過各種訓練、教學方式的運用（團體、個人、有氧、重訓、墊上）為孕婦設計合適的運動及提供建議。MATE 證照也會從指導員的職責、面對的風險、運動訓練設計的禁忌等多方面探討，務求指導員的專業能達到一定的水準，為孕婦提供安全的運動。

無論你想更進一步做什麼樣的進修指導，都要先確保課程是有研究和實際經驗的支持，而且不是充滿恐懼的。Cram說：「女人需要得到安慰，而不是害怕驚嚇。懷孕應該是一個有趣的時刻，你的身體做得很好，讓我們把恐懼一起丟掉吧。」

AFAA 國際孕婦指導教練證照 (MATE) 2+1 課程資訊

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