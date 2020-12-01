馬拉松／台北馬國際菁英選手進駐 提供高規格隔離措施

即將在20日鳴槍起跑的台北馬拉松，今年依世界田徑總會銅標籤認證規定邀請了12位國外菁英選手前來共襄盛舉，由於新冠狀肺炎疫情仍持續蔓延，為守護參賽者安全，依照中央疫情指揮中心規定，凡國外人士入境都要入住防疫旅館隔離，這對於主辦單位邀請國外菁英選手來 台參賽是個極大的考驗。

台北市政府體育局表示， 台北馬拉松作為世界田徑總會銅標籤認證賽事，依規定必須邀請國外菁英選手來台參賽，在入境前皆篩檢通過後才能入境，選手入境除須符合檢疫規定外，並入住台北市政府觀傳局核定的防疫旅館進行隔離檢疫，隔離期間特別準備了專屬的跑步機，跑步機規格也因應菁英選手需求特別規劃，讓選手在防疫隔離期間可以維持訓練，減少體能下降，準備最佳狀態參賽，而在出關前三天再次接受篩檢，確定安全後再出關參加行程，最後離台前再接受篩檢，通過後便搭機返國，以確保國內外安全。

負責邀約國外菁英選手的中華民國田徑協會也提到，「選手接到邀約是欣然答應的，但想到從入境到出關要隔離15天還是略有遲疑，好在主辦單位貼心準備了跑步機，讓受邀選手覺得這樣的準備是完善的，因此願意接受隔離條件來台參賽。」

為體恤隔離選手，主辦單位還在防疫旅館提供15天份的高蛋白及氨基酸，讓這批國外菁英選手在入住防疫旅館隔離期間，不但能維持訓練更能維持體能，承接這批國外菁英選手入住的防疫旅館行銷公關總監指出，「從確認接到這個任務後，所有菜單都請營養師重新做過規劃，以符合選手高蛋白飲食的需求，房間的部分因跑步機運作時產生的震動影響，也在入住樓層部分做了犧牲，除了整層樓專屬規劃給菁英選手外，上下樓層的房間都停賣，好讓選手能安心在隔離房間內做練習。」