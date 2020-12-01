桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8
桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡靜女單排名依舊是第8。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，桌球世界巡迴賽3月起停擺，世界排名也自4月起凍結，國際桌球總會今年11月重啟賽事，由女子世界盃打頭陣，男子世界盃接力舉行，11月後半段登場的年終總決賽、世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門站賽事也順利告一段落。
桌球最新世界排名今天出爐，男單排名前3名依舊為中國名將樊振東、許昕、馬龍，而中國選手林高遠與日本一哥張本智和排名互換，林高遠升至第4，張本智和退居第5，第6名為巴西名將卡爾德拉諾（HugoCalderano）。
林昀儒日前在男子世界盃、年終賽均以8強作收，目前世界排名仍是第7不變，台灣選手莊智淵排名第26，前進4名，陳建安第69名，退步1名。
女單排名方面，中國女將陳夢依舊續居球后寶座，孫穎莎擠下日本女將伊藤美誠（Ito Mima），排名升至第2，中國女將王曼昱、丁寧、朱雨玲排名均進步1名，分居世界第4至6，中國選手劉詩雯排名從第4滑落至第7。
台灣一姐鄭怡靜世界排名停留在第8，其他台將像是陳思羽小升1名，來到世界第25名。
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