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桌球／世界排名 林昀儒第7、鄭怡靜第8

中央社 / 台北1日電
鄭怡靜（右）和林昀儒。 圖／國訓中心提供
鄭怡靜（右）和林昀儒。 圖／國訓中心提供

桌球男、女子世界盃、年終賽落幕後，國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球一哥林昀儒排名維持第7，一姐鄭怡靜女單排名依舊是第8。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，桌球世界巡迴賽3月起停擺，世界排名也自4月起凍結，國際桌球總會今年11月重啟賽事，由女子世界盃打頭陣，男子世界盃接力舉行，11月後半段登場的年終總決賽、世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門站賽事也順利告一段落。

桌球最新世界排名今天出爐，男單排名前3名依舊為中國名將樊振東、許昕、馬龍，而中國選手林高遠與日本一哥張本智和排名互換，林高遠升至第4，張本智和退居第5，第6名為巴西名將卡爾德拉諾（HugoCalderano）。

林昀儒日前在男子世界盃、年終賽均以8強作收，目前世界排名仍是第7不變，台灣選手莊智淵排名第26，前進4名，陳建安第69名，退步1名。

女單排名方面，中國女將陳夢依舊續居球后寶座，孫穎莎擠下日本女將伊藤美誠（Ito Mima），排名升至第2，中國女將王曼昱、丁寧、朱雨玲排名均進步1名，分居世界第4至6，中國選手劉詩雯排名從第4滑落至第7。

台灣一姐鄭怡靜世界排名停留在第8，其他台將像是陳思羽小升1名，來到世界第25名。

桌球 林昀儒 鄭怡靜

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