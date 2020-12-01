網球／澳網辦不辦？ 賽事總監說話了

作為2021年第一場網球大滿貫，澳網是否舉辦因新冠肺炎疫情眾說紛紜，賽事總監提列（Craig Tiley）今天親上火線，他發文澄清賽事取消的新聞並非事實，相關措施「非常快」就會定案。

2021年澳網舉辦日期原訂1月18日登場，但墨爾本所在的維多利亞體育部上周才有消息指出，澳網很可能延後1到2周再開打，之後更有賽事可能取消的新聞出現。

提列今天發文表示，2021年澳網的相關細節很快就會敲定，「所有事情必須等待維多利亞州政府准許，才能最後定案。」

按照目前澳洲防疫規定，球員抵達澳洲後必須隔離14天，提列希望球員本月中就能啟程，迎接正式賽程前還有時間暖身和準備，但維多利亞政府傾向1月再讓外國選手抵澳，時間點成澳網狀況不明的癥結點。

提列也提到，澳洲網球協會持續和球員溝通，希望在符合維多利亞政府規定下找到備戰方式。