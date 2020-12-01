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澳網／傳疫情恐衝擊賽事 主辦單位澄清已快敲定細節
澳洲媒體報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊，2021年澳洲網球公開賽可能取消，澳洲網球協會主席提列今天表示，明年澳網的各項安排接近敲定。
2021年澳網是否如期在1月18日開打是外界猜測的焦點。澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列（Craig Tiley）表示，澳網的細節問題應該可以「很快」敲定。
不過，提列也推文表示：「一切都需要維多利亞州（Victoria）政府批准和同意才能確認。」
維多利亞州體育廳長上週表示，今年的第一項大滿貫賽澳網預計將延期一到兩週。
曾經擔任過ATP巡迴賽一些大牌球星教練的瓦維杜（Dani Vallverdu）表示，由於擔心有受傷的危險，如果不允許在為期兩週的強制隔離檢疫期間訓練，球員將會缺席澳網。
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