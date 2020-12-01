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足球／萬綠中一點紅！ 歐冠史上首位女主審

台灣醒報 / 台北報導
法甲首位女裁判芙拉帕更加出色，將成為歐冠史上首位吹判小組賽的女主裁，也是女裁判史上最具重量級的一人。 路透社
法甲首位女裁判芙拉帕更加出色，將成為歐冠史上首位吹判小組賽的女主裁，也是女裁判史上最具重量級的一人。 路透社

歐洲足球史上第一位重量級女主裁判出現！

歐足總1日正式宣布，法國女裁判芙拉帕(Stephanie Frappart)將執掌3日凌晨基輔戴拿模與尤文圖斯的歐冠小組賽，這是本賽季歐冠G組小組賽的一場大戰，36歲的芙拉帕也成為史上首位擔任歐冠主裁的女主審。芙拉帕的過往執法履歷豐富，執法過的大戰包含去年女足世界盃決賽、以及去年利物浦與切爾西的超級盃賽事，堪稱女裁判的領軍人物。

吹判重量級男足賽事

根據《BBC體育》報導，歐足總1日宣佈，3日凌晨的G組小組賽大戰將由法國36歲的女裁判芙拉帕執法，該戰是義甲強權、C羅領軍的尤文圖斯對陣烏克蘭豪門基輔戴拿模，雖然該組的尤文與西甲強權巴塞攜手晉級已成定數，但基輔還要與匈牙利球隊費羅茨瓦羅斯爭奪第3名（至少還有歐霸盃能打），此戰不能說不重要。

芙拉帕執法歐冠小組賽也成為史上女裁判第一人，過往雖然有瑞士女裁判佩蒂尼加特執法男足比賽，但她吹判的比賽都僅是外圍賽層級，芙拉帕這次的執法更具「重量級」意味。

女裁判逐漸冒頭

選擇芙拉帕執法也不是歐足總一時「率性所為」，芙拉帕近年來的執法履歷相當豐富，她去年躍升為法甲首名女裁判，並執法2大重要賽事：超級盃與女足世界盃決賽，超級盃是歐足總麾下較特別的賽事，由歐戰最高層級的歐冠冠軍與次高級的歐霸盃冠軍對決，重要性並不高於歐冠決賽，但吸睛度仍十足，而女足世界盃決賽就如字面意思，是女足國際賽最頂級的一戰。

整年的努力讓芙拉帕在11月的歐足總頒獎典禮中，也分到一杯羹，她拿到國際足聯協會（IFFHS）評選的19年最佳女裁判。事實上，近幾年不少知名女裁判開始在男足賽事吹判，例如吹判德甲賽事的比比安娜，她05年起獲得國際足總裁判資格，18年起她開始擔任德甲主裁，也被足壇視為很有機會吹判歐冠高層級賽事的人選。

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超級盃 德甲 C羅

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