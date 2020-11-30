巨星殞落 歐洲足球隊向馬拉度納致敬
阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）25日去世，歐洲各地足球隊今天持續向馬拉度納致敬，尤其在他效力過的義大利和西班牙。
馬拉度納在西班牙巴塞隆納隊（Barca）效力過兩個球季，也在塞維亞隊（Sevilla）踢過一個賽季，更在義大利拿坡里隊（Napoli）渡過7年輝煌歲月。
巴塞隆納隊下午出賽，拿坡里隊則在晚上比賽前舉行精心設計及感性的致敬活動。
在巴塞隆納隊和奧薩蘇納隊（Osasuna）比賽開始前，球隊播放加泰隆尼亞（Catalonia）大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）演奏的「白鳥之歌」（The Songof the Birds），兩隊球員站在球場中心圈，馬拉度納的球衣放在中心位置。
繼承馬拉度納在阿根廷國家隊傳奇10號球衣的巴塞隆納隊球星梅西（Lionel Messi）低下頭致意。
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