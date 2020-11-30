北市大過生日 藝人校友郭彥均同慶

台北市立大學今天早上在博愛校區操場舉行109年度校慶慶祝大會，包括台北市政府與教育局長官、捐資興學企業代表、傑出校友及外國駐台代表等各界貴賓蒞臨同慶，期許「創新北市大 璀璨展風華」。

北市大從併校後，積極整合資源，2020遠見雜誌最佳大學排行調查更躍居文法商大學第13名；2020 THE 世界大學影響力評比「永續城市與社區」世界排名第96名，全台第4名，整體表現亮眼；師資培育方面，北市大師資培育評鑑全數通過，畢業生共有215人次考取正式教師；今年結束不久的全國大專校院運動會更獲得56金、53銀、41銅佳績，其中射擊隊奪女子10公尺空氣步槍團體賽金牌、黃維德獲10公尺手槍個人賽金牌並打破大會紀錄、田徑陳彩娟贏得女子七項全能金牌等，都令人激賞。

台北市立大學校長戴遐齡表示，學校在各領域都有出色表現，並配合都會特色創新大學的辦學方向及社區服務執行策略，由台北市政府整合衛生局、社會局、教育局、體育局及學校資源成立「台北高齡健康前瞻中心」」，以跨領域政策服務整合、創新實證等策略，協助台北市政府打造健康長壽城市。

今天上午的慶祝大會，貴賓包括多位駐台辦事處代表及知名藝人郭彥均校友等，慶祝大會也頒贈109年度傑出校友獎牌，獲獎者包括新竹市政府教育處副處長沈靜濤、悅讀學堂執行長葛琦霞、舞鈴劇場創辦人暨藝術總監劉樂群等共21人。

慶祝大會也轉頒教育部捐資興學銀質獎牌，台灣產物保險股份有限公司、公益信託王詹樣社會福利基金會、台北市立教育大學校友會、李篤誠及蔡貴美等5個企業及個人獲獎。