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滑冰／台北市中正盃落幕 劉孟淵、金華真被視為明日之星

聯合新聞網 / 綜合報導
劉孟淵。 大會提供
劉孟淵。 大會提供

109年台北市中正盃滑冰錦標賽上週圓滿落幕，本屆比賽出現許多滑冰新星，其中菁英兒童男子組劉孟淵和女子組金華真都被視為明日之星，未來有望代表台灣在國際上爭光。

年僅10歲的劉孟淵，今年參加兒童A組賽事掄元，展現兩周跳動作，整場表演近乎完美。教練張偉梓讚他表演幾乎無瑕疵，技術動作皆達到預期設定的目標，他也為自己的演出打了95分的高分，「扣掉的5分是最後旋轉動作沒有做到位。」

劉孟淵自小隨台灣父母住在北京多年，在一次機緣巧合下，結識從台灣帶著學生前往北京移地訓練的教練張偉梓。為了支持兒子的夢想，2019年暑假決定舉家搬回台灣，把兒子交給張偉梓訓練。

按理說，北京滑冰環境比台灣好，但張偉梓科學化訓練方式，是父母選擇把孩子送回台灣訓練的主因。劉媽媽表示，「在北京冰場其實有奧運教練，但教練的訓練方式並不科學，而張教練採系統化教學，會針對選手因材施教，找出原因和方法，這一年來兒子進步很多。」

劉孟淵9歲才開始接受花式滑冰專業訓練，雖起步較晚，但他目標明確，每天刻苦訓練，從不喊累，接受所有的挑戰。經教練一年時間的指導，他現在已經學會五種兩周跳，進步程度飛快，明年將升組少年小齡組爭取亞錦賽國手資格。張偉梓表示，依照他目前四種兩周跳的表現，分數已經達菁英賽徵選國手標準，明年非常有機會代表台灣比賽。

張偉梓提到，接下來計畫是繼續加強他的舞蹈和體操動作，表演動作執行度、穩定度和成熟度也必須再下功夫，至於技術面，幫助他可以以更輕鬆的方式執行跳躍動作。此外，劉媽媽也特別為了兒子考取C級裁判證，定期參與講習會，以裁判角度給予藝術美感上的建議，跟小孩一起學習成長。

金華真。 大會提供
金華真。 大會提供

今年7歲的「真真」金華真生涯首度參加兒童組賽事，在菁英組兒童組封后。接受正規訓練一年多時間，她已能比賽中完成該層級難度最高的兩周跳動作，且旋轉難度提高兩級，教練田宏文表示：「大多數這年齡層的選手程度在一周半，她進步得很快。」

曾有教練形容「真真」是練武奇才，金媽媽說，她第一次接觸滑冰的時候，就自己穿上冰鞋開始溜，過程中都沒有跌倒，教練看她天賦異稟，還說要免費幫她上課。

本屆金華真參加公開菁英兒童組、啦啦隊道具秀和藝術菁英組，三項都包辦第一名，她是目前年齡最小，也是該層級成績最好的選手。在田宏文眼中，金華真領悟力確實高於其他同齡選手，「她不僅很聰明，而且協調性很好，悟性很高，很多事情一點就通。」

從小就展露出滑冰天分的金華真，也是一名小提琴高手，曾在巴洛克盃音樂大賽拿過第一名。除此之外，她還是個小童星，不只拍過廣告，還受邀參加了電影拍攝。不過冰場上飛舞仍舊是她的最愛，「因為我覺得滑冰很好玩，一點都不會累。」

金華真成長速度驚人，被視為未來之星，她也以學姊丁子涵為榜樣，田宏文說：「她條件好，是一塊很好的材料，需要花更多時間來栽培。」原先今年安排她參加香港站比賽，以及前往北京移地訓練，但因為疫情關係，現階段先在台灣磨練，繼續提高動作技術難度。

台北市中正盃滑冰錦標賽，在疫情期間無法參加國際賽情況下，不僅讓選手盡情發揮，藉此檢視訓練成果，為明年賽事做準備，也讓觀眾能夠安心欣賞這項全世界最美麗的運動。此外，贊助商小花小草也為選手製作精美的冠軍花束，氛圍高規格，整場賽事大獲好評，兩日湧入逾千名觀眾，擠爆觀眾席，成功提升國內花式滑冰的能見度。

道具秀結束頒獎。 大會提供
道具秀結束頒獎。 大會提供
中正盃圓滿落幕。 大會提供
中正盃圓滿落幕。 大會提供

北京 菁英 疫情 裁判

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