全障運閉幕 聽障選手許樂破女子100公尺跨欄特奧紀錄

109全國身心障礙者運動會今天下午閉幕，交棒給台中市，相約2年後場上再見。台北市獲381面獎牌成最大贏家，地主台東縣拿下6金。其中台中市聽障選手許樂在女子100公尺跨欄獲得14秒18成績，打破聽奧14秒20的世界紀錄；另外還有86項106人次破全國、2項2人次平全國、2項3人次創全國紀錄。

經過4天競技，今年以「陽光台東、超越顛峰」為主題的全國身障運動會在台東縣美術館閉幕，台中副市長令狐榮達接下會旗，約全國身障好手2年後台中再見。

閉幕典禮由體育署主秘葉丁鵬主持，縣府秘書長陳明仁和令狐榮達等人與會，嘉蘭國小表演原民舞蹈「東方初陽，南島之都」，台中市也安排輪椅舞蹈，將延續全障運精神接手下屆賽事

除了破世界及全國紀錄，今年比賽另有99項126人次破大會、1項1人次平大會、5項5人次創大會紀錄，共頒發586面金牌、438面銀牌、311面銅牌。縣市獎牌數以台北市獲得201金、120銀、60銅共381面奪冠，台東獲6金、9銀、13銅。