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網球／大坂直美變身漫畫人物 躍上日本少女漫畫

中央社 / 東京30日綜合外電報導
大坂直美。 路透社
大坂直美。 路透社

日本少女漫畫Nakayoshi昨天宣布，以網球女將大坂直美為發想的新漫畫人物，下個月將登上雜誌。

路透社與GwiGwi網站報導，本身也是漫畫和動漫迷的大坂直美在推特上發文歡迎這個手持球拍、粉色頭髮的角色誕生。她貼出姊姊麻里也參與創作的這個漫畫人物圖片，旁邊寫道：「我和姊姊從小就看漫畫、看動漫，漫畫和動漫讓我們緊緊相繫，所以我們都非常興奮。」

Nakayoshi在官方推特寫道，這個名為「#アンライバルド NAOMI天下一」（天下第一的無敵直美）的新連載將在12月28日出版的雜誌登場。

先前把大坂直美畫成漫畫人物的嘗試弄巧成拙，日清食品以她為泡麵廣告主角，但以漫畫人物呈現時，卻把母親是日本人、父親是海地人、膚色黝黑的她，畫成皮膚白皙的樣子，引發輿論譁然。

日清後來撤下廣告並對大坂直美道歉，強調從沒想過要「漂白」她。

大坂直美3度贏得大滿貫賽女子單打冠軍，是全球最高薪的女性運動員。

大坂直美

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