東京奧運防疫追加經費 整體超過800億台幣

因新冠肺炎疫情延期到明年舉行的日本東京奧運與帕運，目前試算防疫經費約需1000億日圓，加上延期導致支出約增加2000億日圓，東奧整體追加經費上看3000億日圓。

2020年東京奧運與帕運因新冠肺炎疫情延期一年，奧運訂於2021年7月23日開幕，帕運訂於2021年8月24日開幕。

日本放送協會（NHK）報導，奧運相關人士透露，大會的新冠肺炎防疫經費，目前試算約需1000億日圓（約新台幣278億元）；此外，因延期產生的人事費、會場重新簽約費用等，另需追加約2000億日圓。

東京奧運與帕運因防疫與延期所增加的費用，總計上看3000億日圓（約新台幣834億元），將由日本中央政府、東京都、組織委員會協議分擔。

朝日新聞報導，日本中央政府、東京都與組織委員會預定12月上旬舉行防疫對策會議，將彙整並公布期中報告，決定防疫基本架構。防疫費用可能因為未來的疫情狀況、疫苗進展與是否限制現場觀眾人數等因素進一步調整。

東京奧運與帕運原本的總預算約1兆3500億日圓，分別由組織委員會負擔6030億日圓、東京都5970億日圓、中央政府1500億日圓。