自由車／時代騎輪節 3千騎士遊台中

邁入第6屆的台中單車年度盛會「2020時代騎輪節」昨天登場，台中市副市長令狐榮達親自到台中市政府前廣場主持開幕及鳴槍儀式，一同力行「防疫新生活運動」、力挺單車全民運動。

令狐榮達表示，今年受新冠肺炎疫情的影響，曾一度暫緩籌辦作業，所幸防疫有成，活動得以重新啟動，共吸引超過3500名車友參加。

今年路線全長共計73k，台中市政府出發後，沿途將行經中央公園、中科新建設的科湳愛琴橋、可俯瞰海線的藍色公路等臺中市特色景點，能同時一覽山線與海線的景致，體驗大台中地區的各種風貌。

台中市政府運動局表示，市長盧秀燕上任以來，市府積極打造「酷城市酷運動」，期望市民朋友能養成運動的好習慣，期盼藉由2020時代騎輪節單車活動，提升規律運動人口，推廣全民運動風氣。